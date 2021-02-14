世衞專家組此次為新冠肺炎疫情溯源的武漢之行，是否取得任何成果呢？開始時西方傳媒對專家組的報道，基本上都對中國不利，暗示中方會拒絕合作，可能對某些事實隱瞞，以推卸責任。尤其是在行程開始前，中方要求專家組接受隔離14天，有西方傳媒指中方是爭取時間清理場地，避免給抓住痛腳。

結果專家組的結論卻基本上與北京脗合，即病毒極不可能由武漢病毒研究所洩漏，而是經動物作為宿主傳播開去，新冠肺炎疫情爆發雖然在武漢開始，但沒有足夠證據證明零號病人出自武漢。有傳媒就世衞專家組的初步報告，在記者招待會上詢問美國國務院發言人普萊斯（Ned Price），他不但拒絕承認世衞組織的發現，還隱晦地罵專家組的專家，甩鍋中國調子跟上一任美國政府分別不大。普萊斯當然沒有上一任般厚着面皮撒謊，只遮遮掩掩地表示，他們需先看到世衞專家組的調查報告，然後結合這些報告以及美國自己的情報資訊進行分析，才下結論，這亦是拜登政府所謂要對世衞報告所提供的資料進行獨立審查。

記者追問普萊斯，是否認為世衞專家組應去調查其他地方，還是只專注在武漢時，普萊斯居然宣稱「任何理性的人都不會認為病毒來自其他地方」。可見拜登政府雖貌似溫和，但對付中國時，與特朗普政府差別不大，原因是美中對抗已是美國兩黨一致政策，與哪個黨派執政關係不大，特氏把疫情甩鍋中國，拜登無意收回。這個唯我獨尊，明顯排斥世衞專家組的態度師承特氏，當然得罪了世衞國際專家，不利美國重返世衞後爭取其他國家支持。怪不得世衞專家組中一直在美國做研究，深得美國學術界敬重的英籍疾病生態學家達斯札克（Peter Daszak）也表示不滿，認為不能太依賴美方情報，因在特氏領導下這些情報愈來愈脫節，錯誤百出。