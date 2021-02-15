功夫茶：代表律師輪住換　漢奸失運一條蟲

開講都有話人逢喜事精神爽，春風得意馬蹄疾！有喜事，真係踢中石頭都有可能變黃金；之不過，冇運咯喎，人衰行路打倒褪，飲水食豆腐花都會嗆死！呢，尋日初三赤口撞正情人節，折翼泥紙鷹僅兩子探監，老婆無影！

一個人行運一條龍，失運一條蟲！漢奸黎一日一蘋果，節日都忙於洗廁所，點解會咁折墮，仲搞到要獄中先可以同妻女團年、妻兒大年初一赤柱監獄中拜年！都真係要問吓佢平生做過啲乜嘢陰騭事咯！否則原本應喺何文田「第一漢奸樓」張燈結綵，鮑魚海鮮同老婆仔女一家大細食到一桌狼藉，紅酒飲到人面桃花相映紅；如今落得初一炆齋當鮑魚，赤柱監獄四面冷牆伴寂影，當真別有一番滋味在心頭！

嗱！漢奸衰運仲未行完㗎！前年8‧18反修例「流水式集會」未經批准集結案中，漢奸黎與另外8名泛民人士被起訴，案件將於明天開審；惟代表漢奸黎嘅大律師余若薇日前喺社交媒體表示，佢喺今個月10日出席一個預錄嘅港台節目時，同港台嘅髮型師有接觸，咁啱得咁蹺，天師唔捉妖，該髮型師竟然確診新冠肺炎，好衰唔衰，余大律師被列為緊密接觸者，依家喺酒店隔離10日，咁即係話，佢無緣代表漢奸黎出庭應戰！

余大狀回覆本報查詢時表示，屆時將改為另一資深大律師蔡維邦代表，而佢下周三亦另有一宗官司要出席聆訊，惟其須隔離至24日，未知當日何時可以結束隔離回家，搞到依家要攜同3大箱官司文件「一齊被隔離」！呢啲咪就係人算不如天算囉！余大狀惟有自嘲「中頭獎禮物」──情人節一人免費酒店10日！最慘係漢奸黎，被人當孤兒拋棄，代表律師一個個棄他而去！折翼泥紙鷹一枕鐵窗夢，夜來冷風幾卷神學書，寒月無聲，天意令佢衰運行到腳趾尾！

呢，蛟龍失水，蝦蟆都會來踢佢幾嘢；折翼泥紙鷹失運一條蟲，又點會唔惆悵失心慌！一身係罪、官司纏身嘅漢奸黎可謂氣數已盡，話佢「堅」，你估就會變神仙？泥紙鷹於2017年六四集會上涉刑恐東方報業集團男記者，連同欺詐及違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，3案均由鄧樂勤擔任法律代表；本報記者早前以電郵向佢查詢佢是否已經離港，佢指於1月1日已放假離港，今人在新西蘭。阿哥，仲要畫公仔畫出腸嗎？像鄧樂勤咁資深嘅大律師都臨陣縮沙，好明顯都知一旦惹上國安大法凶多吉少，做得大漢奸怎逃得出被釘喺歷史恥辱柱上？「鴟梟強作鳳凰音」，盞嘥氣，更損自己清譽，係智者都不為喇！你睇余若薇揩親漢奸黎都冇運行，就知失運一條蟲呢句民間智慧係真「堅」！