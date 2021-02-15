正論：旺季已過始放寬　經濟尋底如何挽

農曆新年假期已屆尾聲，各行各業理應預備復業，無奈事與願違，市面依然冷冷清清。港府卻於此時「贈興」，聲稱有望於年初七放寬禁聚措施，讓部分行業有條件復業，擺出大恩大德的模樣。問題是，聖誕和新春旺季已過，結業潮早已湧現，遲來的放寬不僅無濟於事，高官更表明拒絕開倉紓困，加上疫情始終未能清零，一潭死水的市道如何能重現生機，思之令人絕望。

被視為抗疫無能的庸官之首、食衞局局長陳肇始日前「欣然」宣布，目前疫情審慎樂觀，如市民在農曆新年期間嚴守社交距離措施，預料農曆新年假期後可逐漸回復正常生活。政務司司長張建宗昨日亦樂觀表示，如疫情沒有重大變化，政府會由年初七起有條件放寬對某些場所的限制，包括室內和戶外體育場所、健身中心、美容院、按摩院、公眾娛樂場所如表演場所、主題公園、博物館、公眾展覽、電影院、家庭娛樂中心等，以及遊樂場所包括桌球館、公眾保齡球場、公眾溜冰場、遊戲機中心，均可恢復有限度運作；至於食肆晚市堂食則延至10時，並放寬至4人一枱。

可以看見，禁聚令由去年3月尾開始實施，至今已差不多一年，期間時緊時寬，張弛無道，加上外防輸入形同虛設，卒令疫情爆完又爆，只要禁聚措施稍稍放寬，新一波疫情便如狼似虎湧至，結果港府只能將禁令愈收愈緊，不僅食肆首當其衝，旅遊業完全停擺，多個行業同樣處於休克狀態。明明是高官抗疫不力，玩殘經濟與民生，現在卻忽然擺出大仁大義狀，難道商界要「謝主隆恩」嗎？更何況，所謂的放寬禁聚限制也是口惠實不至，拒絕對商界提供實質支援，而且限制多多，酒吧業便慘被排除在外。

本來，商界期望港府在聖誕和除夕放寬禁聚令，讓商戶抖一抖氣、吊一吊鹽水，無奈第4波疫情愈演愈烈，港府堅持一刀切；剩下的新春黃金檔期，商界復業的希望同樣幻滅。單是餐飲業，疫情下已有逾2,300間食肆結業，數以萬計的從業員丟掉飯碗，取消團年飯及春茗等活動重創業界逾七成營業額，整個業界迄今損失達170億元，簡直到了奄奄一息的地步。而這僅是本港百業蕭條的冰山一角，零售業亦一損俱損，加上「夜生活」近乎斷絕，全城晚上熄燈，對經濟影響簡直是災難性。

更不堪的是，港府高官預告新春過後失業率將再破10多年來高位，由目前的6.6%衝破7%，較沙士翌年即2004年的全年平均失業率6.8%更高，就業市場之嚴峻可見一斑。惟嫌貧愛富的作風依然不改，財爺陳茂波事先張揚特區財赤將達史上最高至起碼3,000億元，即將發表的財政預算案「加糖」有難度，為「閂水喉」提供冠冕堂皇的藉口；勞福局局長羅致光則更涼薄，明知失業率高企，仍舊搬出各種理由拒絕設立失業援助金，一味叫人申請綜援，卻無視申請綜援有嚴苛限制且具標籤性，擺明對手停口停的打工仔見死不救。至於保就業計劃早就叫停，企業頓失資助，新春過後的結業、倒閉、破產數字肯定沒有最高、只有更高，更大的爛攤子還在後頭。

爾俸爾祿，民脂民膏。面對本港經濟陷入前所未見的困局，坐享世界級高薪的官員拒絕作為，叫納稅人情何以堪？須知道，高官之所以享有高人一等的待遇，全靠納稅人的血汗錢供養，人們要求高官為香港解決問題，為有困難的市民伸出援手，這些都是為官基本之道而已，偏偏高官充耳不聞，耍手擰頭。尤其是自詡智商高的羅致光，幾乎有求必不應，拒絕設立失業援助金不用說，由增加安老院舍光說不練，到長者兩元乘車優惠錙銖必較，再到以「種族歧視」為由懶得規管外傭以防爆疫，皆證明智商高不等於有責任有良心。

更遑論疫情至今仍未止息，儘管近日有回落迹象，但距離清零仍有大段距離，難為高官誇下海口，指確診數字只要每日保持低位，即使不清零也可與內地和澳門通關，完全無視人家清零的努力隨時會被香港毀於一旦。陳肇始領導抗疫失敗，每個決定皆錯，德不稱位，能不稱官，市民早就忍無可忍，要求她下台之聲不絕於耳。偏偏港產官僚甚麼都缺，就是勝在厚顏不知恥，不管民憤如何沸騰，依然好官我自為之。

香江末路風雨摧，徒把金戈挽落暉。回歸踏入24個年頭，香港沒有變得更好，只有變得更亂，反觀國家專心一意謀發展，不僅經濟欣欣向榮，新冠疫情更令國人團結一致，舉國體制經得起考驗。一國與兩制此長彼消，人們只能眼巴巴看着疫情壓垮特區，港府庸官除了坐等中央打救，還能有甚麼作為？