世界視線：特朗普彈劾過關　共和黨裂痕更深

美國參議院彈劾前總統特朗普的聆訊結束，結果一如外界預料，在共和黨參議員護航下，該案以57票贊成、43票反對，無法超越三分之二門檻，當中只有7名共和黨參議員倒戈反特，佔通過彈劾所需的17票，不足一半，特氏成功過關。

共和黨對特氏忠心耿耿，早已不是秘密，而對此有最清晰認識者，則非總統拜登莫屬。彈劾聆訊的最後階段上演了一段插曲：參議院一度通過傳召證人作供，但其後控辯雙方經談判後，決定不安排傳召新證人，有報道指，這是拜登幕僚跟民主黨參議員溝通後的結果。

相對眾議院議長佩洛西以及民主黨參議院領袖舒默，拜登對二次彈劾特朗普的態度冷淡得多。現時拜登內閣成員在國會的確認進度，已較前任總統相對落後，彈劾聆訊再曠日持久拖下去的話，只會進一步模糊施政焦點。事實上，共和黨已表明，將傳召上百名證人出庭作供，以「平衡觀點」，這樣胡攪蠻纏下去，聆訊分分鐘拖到3月甚至更久，而特朗普被判「無罪」的結果，也不會有任何分別。

然而這並不代表特氏可以就此安枕無憂，更不代表共和黨可以撇開特氏重新出發。恰恰相反，共和黨在參議院內已出現極深裂痕，參議院共和黨領袖麥康奈爾雖然就彈劾案投反對票，但強調只是因為彈劾卸任總統「不合憲」，對於刑事及民事司法系統，前總統並無豁免權，暗示特氏必須為所作所為負責。另一方面，繼眾議院共和黨領袖麥卡錫後，另一位特朗普參議院盟友格雷厄姆亦表示計劃與特氏會面，討論該黨如何重奪參眾兩院控制權。至於倒戈反特的7位參議員，如要在明年面臨重選，幾乎肯定將在初選遭黨內挑戰。

事實上，特朗普過得了初一，也未必過得了十五。他上月被指致電喬治亞州州務卿拉芬斯伯格並向對方施壓，要求對方「找出」令他勝選的一萬多張選票，據報喬州州務卿辦公室已決定就此事展開調查，為將來的刑事調查鋪路，再加上特氏面臨的一系列與稅務、房地產有關訴訟，想在2024年捲土重來，談何容易。