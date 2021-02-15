神州觀察：再拋科企竊密說　美國制華老套路

日前有美媒繪影繪聲報道稱，美國情報部門早前發現中國利用科技供應商展開長期情報工作，在美國政府的電腦伺服器晶片中隱藏惡意程式，將軍方網絡數據傳回中國，事件涉及總部位於加州的美超微電腦股份有限公司，美方沒有公開，目的是展開反情報工作。報道又引述FBI前高官的說法，指問題反映全球供應鏈存在廣泛危機，表示若美企選擇華製產品，潛在的洩密風險難以防範。

其實美媒此前亦作過相關「揭發」，說是有不少美國公司的伺服器供應鏈被中國政府惡意植入間諜晶片，涉事的美超微被指將製造過程外判予中國及其他地方的工廠承包，所涉還包括美國的蘋果公司及亞馬遜，惟已遭各方否認。美超微今次再度表示，美國政府或公司客戶從未就上述調查聯繫他們，反指報道指控不盡不實，結論牽強，強調美國聯邦機構、包括報道中的調查機構仍有採購其產品，足證中國及華企竊密之說根本站不住腳。

正如中國外交部發言人批評說，該類報道指控屬詆毀捏造，目的是為炒作「中國威脅論」，而類似制華戰略更已是老套路，像中國科技巨企華為的遭遇就是最典型例子，美國當初宣稱華為的通訊裝置暗藏間諜軟件，威脅美國國家安全，結果並無真憑實據，卻仍對其全面封殺，乃至藉口抓捕華為太子女孟晚舟，被指是赤裸裸的政治打壓、霸凌行徑。同遭打壓的還有中興、大華、海康威視、字節跳動等中國科企，儼如科技冷戰，至於美國一貫自我標榜的市場經濟及公平競爭等原則、國際貿易規則，統統不提。

美國全力封殺中國科企，動輒搞抹黑攻擊，無中生有，除了出於政治需要，亦是其市場保護主義的具體體現；事實是，美國在通訊、互聯網應用等領域的確有被中國超越之勢，並對此深感焦慮，強行打壓於是成為必然。打壓之餘又可收割市場紅利，巨額罰款，強制收購、兼併華企，形同巧取豪奪；此舉同時亦打亂了中國在諸如5G等領域的布局發展，甚至關乎一些華企的生死存留，影響及破壞不言而喻。

更需看到，近年西方國家聯手制華之勢愈趨緊密，指控華企竊密亦成各國慣用手段，譬如英媒日前又拋出關於中國設法招募英國情報人員之說；加拿大安全情報局更罕有公開指摘中國試圖竊取機密，構成了嚴重戰略威脅；即將召開的G7峰會據指又將商量如何共同對付中國。看來正如毛澤東所說，以鬥爭求和平則和平存，以妥協求和平則和平亡，面對西方無理打壓，中國必須真正拿出以牙還牙的精神和策略來，輿論戰、法律戰、專利戰當打則打，該還擊時就得還擊，否則只能繼續處於被動局面，坐以待斃。