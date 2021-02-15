美國前總統特朗普的言行迷惑了世人，特別是中國人，以為美國右派都是粗疏鹵莽之輩，自高自大，盛氣凌人，也動輒動武衝突，沒有計謀。或許美國的極右派是這樣，例如衝擊國會的那批人，一如香港的攬炒派，無知衝動。特朗普與前國務卿蓬佩奧等偏頗到不懂權術，美國的行為似乎便容易猜度，容易應付。假若相信這樣，便是大錯。

美國的民主政制和市場因素，容易使民粹主義走上前台，耀武揚威。但美國繼承英國政治，從歐洲來的猶太金融財團，都使得美國政治還有深一層的結構。民粹主義在台前的舞動，既有他們狂妄的一面，亦有背後深沉勢力的把持操縱，表裏不一。台前的表現總有一個限度，也不可能違背幕後的政經計謀，此所以美國兩黨政治並不如歐洲的左右勢力（其中便有社會主義因素），兩黨政策只是程度差別，代表財團勢力中的不同派別，本質上沒有分歧。

特朗普以華為敵，並不是他首創，而是背後勢力強加於他，他只是用他的狂妄來作演繹。在他上台前，戰略已定，就算民主黨贏了大選，戰略還是不變。正如小布殊要侵略伊拉克，戰略與部署已在他當上總統之前完成了，他不過是執行者。

美國是以戰爭立國，第二次世界大戰戰勝後，仍然堅持軍國體制，在全球不管是戰敗國、戰勝國，都幾十年不變地駐軍，操控主權國的國防軍事情報，甚至如日本、南韓，戰爭的指揮權在美國而不在日、韓民選政府。近幾十年美國帶領的全球金融化，使美國在軍事脅迫全球之外，還用金融操控全球金融，用對美元的供求變化製造金融危機，打擊任何它想打擊的國家，並把本國的危機轉移別國。

無論是軍事情報或金融範疇的美國主導，都是縝密規劃，嚴謹部署，與台前人物的粗魯言行實際上有極大的對比。或許後者便是用作掩蓋迷惑外界，更有利美國在暗中行動。

當然，詳細地跟蹤分析美國政策、行動的發展，當可窺見其中的奧妙，而美國亦有暴露國家秘密的正義之士，美國的大概戰略與計謀亦難完全隱密。但在媒體輿論、學術研究方面，美國都在製造假象，抑制對美國真實權力體系的分析、研究與報道。美國的政制被包裝成怎樣的民主、開放、理性和正義，愈來愈得數量化的所謂科學分析，計算之後，原來的政治現象變成平面簡單的數據。由此產生出來的結果只見枝節，了解不到美國實際的情況、政經的趨向、外交軍事的戰略計謀，世界便不懂美國。