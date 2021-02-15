根據香港《基本法》，行政長官由選舉委員會內的「協商+投票」產生。這早就是「中國特色」的模式，早就是中共黨內外和各類政治組織產生領導層的模式。搬到香港來，在「一國兩制、港人治港、高度自治」下，自然有一個「本地化」的過程和變通，但基本原則和運行方式不變。這種模式最重要的是選委會在誰的掌控下組成；有關人選在投票選舉之前要由掌控者認可，協商過程中掌控者要發揮指導作用，聽取各方意見作出取捨和不斷做工作。

香港的行政長官選舉委員會的組成和人事是由中央基本掌控的，說「基本」，是因為有一些組別的人事無法做到直接掌控，還因為有一些名額要專門留給某類人士。例如，立法會議員中必有反對派，但他們能以立法會議員自行進入選舉委員會，區議會議員也有這樣的安排。

還有，一些界別一直是反對派的天下，他們也會以此自行進入選舉委員會。這些情況，中央早就知道，不過只佔少數，無礙大局，他們對「協商」也無興趣，只會通過「選舉活動」宣示自己的主張和存在，「推動小圈子選舉走向一人一票選舉」。

然而，最近10幾年，情況有變。一是中央難以找到合適的特首人選「協商」。二是選委會內建制派、各種利益集團各有盤算，對「協商」人選各懷恩怨，中央調理「協商」愈來愈困難，甚至有失控之虞。三是反對派在選委會內和社會上勢力增大，票數增多。四是選委會內建制派思想混亂，有人開始「認同」反中亂港政客的政治主張，有人根本就是政治面目可疑之人，骨子裏乃「港英餘孽」，還有人心懷鬼胎，向中央、向特首參選人「要好處」。

最近兩屆特首選舉可說烏煙瘴氣，險象環生！而在反修例暴亂下，已讓世人和中央看清了反對派與建制派中的利益集團、異己分子「合流」奪取特首「大位」的危險性。

總之，目前的特首產生方式，既有結構問題，又有形勢問題，還能混多久，大家心裏有數啦！