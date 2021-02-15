大律師公會被視為香港法律界權威機構，他們也一直強調自己是法律專業團體而非政治組織。事實果真如此？未必。這班藍血貴族是否法律權威，外人不得而知，但當中不少人熱衷於搞政治，導致該會愈來愈政治化，甚至掛羊頭賣狗肉，則是眾所周知的事實。別的不說，有英國政黨背景的牛津市前議員夏博義擔任大律師公會主席，這件事本身就充滿政治味道。試想想，一位曾公開支持藏獨的西方反華政客，有可能忠誠於香港嗎？有可能真心維護《基本法》嗎？有可能不偏不倚處理大律師公會事務嗎？

如果夏博義稍為低調一點，港人不會特別留意這位英國小政客，偏偏他剛當上大律師公會主席便急不可待攻擊《港區國安法》，肆意挑戰國家主權和「一國兩制」底線，這就不能不令人懷疑他到底有何居心。夏博義辯稱，沒有條文規定大律師公會主席參選人不得有政治聯繫，以及必須申報自己的政治背景或立場。這正是問題所在，大律師公會並非一般民間社團，而是被賦權頒授大律師資格的法律組織，更是司法人員推薦委員會其中一名成員，如此重要的法律組織竟由一位英國反華政客把持，難道不是咄咄怪事？香港到底回歸了沒有？

當年鄧小平強調必須由「愛國者治港」，近年國家領導人也不斷重申這一點，可惜事實恰恰相反，回歸將近24年了，「愛國者治港」依然是一句空話。特別是司法系統，一直都是洋人及其代理人的天下，至今沒有任何變化，「愛國者治港」淪為「英國人治港」。難怪律政司戀殖心態不改，連黎智英等人涉嫌非法集結案也打算聘請英國御用大律師擔任主控官，只因英方干預才不得不臨陣易帥。事實一再證明，洋人把持司法不僅造成不公不義，而且危及一國兩制，這個問題不解決，香港就不可能實現真正回歸。中央還不出手，更待何時！