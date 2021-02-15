大年初二車公誕，鄉議局高層依習俗領鄉紳到車公廟為香港求籤祈福，根據以往經驗，求得的籤，好嘅未必一定靈，但醜嘅靈驗機會就好高，今年為香港求得第45籤的中籤：「下手須教一著先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃」。就算中文根柢一般，看到「世情局面苦徒然」，都應該知道這句話甚不吉利，甚至有解籤師傅直指這籤應該是中下籤。

求籤的鄉議局高層認為籤文是提醒政府施政要果斷及精準，下的棋不對，火會愈燒愈大，若抗疫未能見效，任何方法都要試，言下之意，包括換人。求籤問卜信不信由你，個人大可自行判斷，但作為參考卻大有人在，如果要選擇，信車公定係信政府，相信問10個市民，撐政府的都不敢說佔多數。事實擺在眼前，就以抗疫這漫長戰爭來說，多少商業機構及行業循規蹈矩，在艱苦環境下經營，卻被政策害到雞毛鴨血。上班的失業，上學的不能返校園，吉舖處處，學校空蕩蕩，無論大人細路都苦不堪言，籤文中的「苦」字道盡所有香港人感受。

去年是有紀錄以來首次死亡人口數目超越新生嬰兒數目，去年首11個月，新生嬰兒數目較2019年同期下降17%，而去年的長者死亡率卻創新高，較2019年同期增加4.4%，這個數據和籤文一樣，不用專家分析，也知道大概緣由。經濟不景，政府無能，「問你點敢亂生仔」，大人都吃不飽，生出來難道叫小小人兒在世間受苦？而政府寧願倒錢落海去救助夕陽企業末日公園，都不肯把錢轉投醫療老人福利，若把這些冤枉錢起多一些公屋單位及老人院舍，長者便不用等上樓或等入院舍等到死。

現在的管治班子愧對老弱，對香港人沒有問責，只有卸責，「積薪歷火非無事」，不撤換官員難以遏止市民怒火，恐怕年年一樣，由新正頭鬧到年尾！