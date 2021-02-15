據本報報道，香港最新失業率是6.6%，超過24萬人失業，半失業的則超過13萬人，是16年來的高位，估計還未見頂，市場認為農曆新年過後，失業率升破7%的機會甚高。對於這個情況，特區政府是無動於衷，勞福局局長羅致光答覆本報訪問時說：「本港失業人口增至超過24萬，政府未有設立失業援助金，但已透過增加職位、放寬綜援申請門檻、降低在職家庭津貼基本工時要求，及增加『特別愛增值』計劃名額等措施，協助有需要的市民。」

羅局長堅持不會推出失業援助，但在此嚴峻的失業情況下，至今因失業而領取綜援的卻不足7,000人。由於綜援一向予人有標籤作用，這反映了不少失業打工仔寧願死頂，也不願意領取綜援。其實從來香港打工仔已經透過數據告訴大家，不會因為有綜援而養懶打工仔。數據顯示，經濟不景氣時，領取失業綜援人數會增加，但是經濟轉好，此數字就會立即下降。

面對現時新冠肺炎疫情，各國都有特別安排，協助有困難的企業和打工仔。筆者翻查不少與香港經濟同級的地方和國家，她們對企業和打工仔的安排，筆者認為新加坡和英國的做法，值得香港政府參考。

新加坡是按企業受疫情影響大小，而提供對企業不同層次的工資補貼，第一期補貼率由25%至75%，第二期則由10%至50%，嚴重受疫情影響的有旅遊業、航空業等，而運輸、演藝等屬次級，其他是最低資助。這個做法是按企業受疫情影響輕重而按比例給予支援，援助一定不會錯誤地提供予有盈利的企業，而且亦按疫情情況而延長援助，使企業和打工仔都安心。

至於英國，政府會提供適齡從業人士失業救濟金，而金額上限是全國平均工資。但接受失業救濟金者必須：一，接受政府安排工作；或二，接受培訓以加強當事人工作能量；或三，每天須到職業中心尋找工作。此安排目的是讓失業者有渠道讓他們在失業期間得到支援，但仍需裝備和準備自己找得工作。如果兩個政策能夠並用，是對症下藥，既協助因疫情受打擊的企業，同時亦讓打工仔安心。

現在打工仔、各行各業、政黨，甚至不少經濟同級的地方和國家，都有提供失業援助，可以說是天時、地利、人和。但香港特區政府防疫無能，對市民失信，政策失誤，管治無力，政府仍不利用時機在市民、打工仔和中小企最困難的時候伸出援助之手，負責官員實在是尸位素餐，是石頭鑽不出血來，他們都應被問責減薪或下台。