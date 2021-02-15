自中央推出《港區國安法》後，西方國家無不借機大做文章，美國一眾應聲蟲如英國、加拿大、澳洲之流，紛紛推出針對港人的移民計劃。然而，呢個世界邊有咁大隻蛤乸隨街跳，移民計劃看似寬鬆，擺出大仁大義狀，但骨子裏只是向錢看，既無財又無才的港產黑暴廢青，以為捲鋪蓋投奔西方極樂世界便一天光晒，恐怕只是一廂情願而已。

澳洲政府早前宣布延長香港當地畢業生和技術簽證5年，為港人申請永久居留鋪路。不少港青視之為天大喜訊，感激涕零，惟總理莫里森卻一盆冷水照頭澆，表明獲延長簽證的合資格人士在5年期屆滿後，必須具備「適當技能」才可申請「技術類別」永久居留簽證，意味若沒有「適當技能」便要打道回府。然則5年後的香港是否還容許懷有二心的香港人自出自入，實屬疑問。

更不必說，美國的《香港人民自由與選擇法案》臨門撻Q，共和黨政客自打嘴巴兼扯貓尾，親自關上接收黑暴廢青的大門，足見你精佢更精，要西方國家無條件接收香港也唾棄的社會炸彈，真係睬你都傻。西方偽善擺在眼前，甚麼民主人權都是假的，只要對自己國家沒有利益，話之你為外國而戰作出多大犧牲，一樣將你掃出門外。

所以說，這些國家對香港打開移民大門，不過覷準香港的資金和人才，絕不是捍衞民主、對抗暴政，更不是無腦廢青所想像的打國際戰線。反過來說，只要你有錢或最低限度有「適當技能」，不介意做洋人厭惡的工作，例如倒垃圾、洗廁所等，移民到哪裏去都受歡迎，完全不關《港區國安法》的事。

說到底，西方國家絕非極樂世界，反而華人到了當地，接踵而至的種族歧視、職場「透明天花板」等問題才是最難受。97前移民潮比現在更甚，但大部分移民外國的港人最終都要回流搵食，足以說明一切。