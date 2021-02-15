中國第二代領導核心鄧小平高瞻遠矚，上世紀末，有國際研究機構評審當代政治人物，鄧老爺子被評為少數具有百年目光的偉人，同時期的美國總統，被指只有20年的前瞻能力。

中、英兩國談判香港前途問題初期，港英政府並無要求回歸後的特區實施普選，據說是鄧小平主動拍板，讓香港人以循序漸進方式，最終由一人一票選舉行政長官以及立法會。老人家敢如此倡議，定然是相信回歸後不多於20年，香港人就會對祖國的制度和發展漸生信心，而西方號稱自由、民主的體制，弊病會逐步浮現，此長彼消，獅山腳下的子民自然會懂得選擇，自行透過普選，選出愛國人士治理香港。

很多事情鄧老爺子都料得對，香港回歸20多年，中國的實力果然飛升得讓世界咋舌，據哈佛大學調查，內地民眾對政府的滿意程度超過九成，評分之高，近乎是世界之最。反觀同時期的西方，大部分國家債台高築，不少是靠印鈔度日。踏入2020年，民主國家的龍頭美利堅更成為世界之恥，面對新冠肺炎疫情束手無策，染病者與死者人數俱位列全球第一。在這當兒，美國的政客和民眾非但不和衷共濟，反倒互相傾軋，就連國會山莊也在政治鬥爭中，給示威者攻陷和破壞。

中西對比，孰優孰劣，顯而易見，這一切恐怕都在鄧伯伯「百年目光」的計算之中。然而，唯一使老人家在泉下抱憾的，就是他千算萬算，卻算不出香港竟然會有這麼多人如此昏昧。

事實上，中國的發展花團錦簇，而西方卻是木葉凋零，偏生不少香港人像是瞎了眼睛般，仍舊對着西面的月亮頂禮膜拜。回歸20多年，香港的人心始終未能回歸，不少人還在懷英戀殖，這種情況大抵就連一代偉人，也要慨嘆自己失算了。