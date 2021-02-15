2020中國年度漢字係「封」，據內地學者表示，「封」是個象形字，原來是土堆上種樹嘅意思，不僅是一種壁壘，也是打破壁壘嘅希望。事實上，去年武漢率先果斷「封城」，迨至今日，世界各地因應新冠肺炎疫情，要阻止病毒蔓延，最有效嘅方法依然係「封」！全球進入「封鎖狀態」，搞到大家難以「又要飛喇」！香港人想近近哋去吓日本、南韓、台灣都難！連老朽一心盼望到一橋之隔嘅澳門食碗水蟹粥、咬個豬扒包、拉吓老虎機都未能實現！

過去一年，大家活得很不是味道！有人認為，全球進入「封鎖」，但人心無法被封鎖，這是一段「封而不閉」嘅日子，幾乎每個人都被迫直面自我，重新思考人與自然、人與生命嘅關係。旨哉斯言！眼見一場世紀瘟疫奪命無數，老朽一顆冰封的心，忽然更珍惜活在當下的意義！

過去一年，大部分人都更深體會「生命無常」，在新冠肺炎疫情肆虐下，多數人感到活得疲憊不堪；港人面對庸官抗疫無能、經濟凋敝、開工不足、失業威脅，日子頓失方向；庸官又話最低工資不能反映貧窮，唔夠錢使吖？去申請綜援啦！面對一個如此涼薄嘅政府，基層大眾活得「迷失」，感到無助，那是必然的了！大家睇新聞，多了因財困而輕生嘅悲劇，因政府張弛無道嘅禁聚令迫使無數行業如酒吧、按摩、餐飲、美容、健身等吊住鹽水掙扎求存，而廢官仍口口聲聲「幫緊你幫緊你」，你話唔悲愁到爆炸「想死」已是獅子山下嘅「強人」喇！

走筆至此，老朽想起美國有媒體發起一個活動，叫讀者用一句話總結過去一年，奪得冠軍嘅竟然係密歇根州一個9歲小學生，佢話「感覺就像是過馬路之前，你注意了左右看，結果卻被潛水艇撞翻了！」香港今日搞成咁，連國家領導人也為香港疫情擔憂，究竟被乜嘢撞翻了？大家心裏有數吧！