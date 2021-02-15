新冠肺炎疫情凌厲，農曆新年期間政府推禁聚令，堂食日間每桌限坐兩人，晚上6時後禁止堂食，市民不得不回到家中團年和開年，食肆紛紛推出盆菜外賣，竟然銷情出眾。

盆菜本來是新界的圍村食制，傳統上其實沒有特定的物料和煮法，用普通的宴會食材，如白切雞、燒鴨、豬腩肉、鯪魚球、魷魚等，把不同煮法不同味道的餸菜放進木盆，下墊冬菇、枝竹、芋頭、蘿蔔等素食，食客圍着大盆，一層一層吃下去。在傳統以蔬菜為主、少見肉類的農業社會，這盆肉類豐富的食物會被視為盛宴。近10多20年新界圍村原居民比較富裕，有人在盆菜加入比較昂貴的食材，如大蝦、髮菜、蠔豉、鱔乾等；更豪華版本則有鮑魚、海參、花膠、魚肚等高檔食材。

因為盆菜的各種食物不同煮法，烹調好才加進盆內，可說是典型的大雜燴，本來的安排是比較廉價的食材放在底層，愈是價錢昂貴的食材愈放高層，讓大家可以均勻取食。吃的趣味，則是各有所好，就自己的口味找喜歡吃的食物。現代人的食物肉類太多，不少朋友都喜歡反其道而行，先吃墊盆底的蔬菜、枝竹、蘿蔔等，因為這些素菜類吸收了上層肉類的汁液，味道特佳，而且不易飽肚。這種吃法其實不合盆菜的原來安排，也失去農村食制的樸素特色。

今年農曆新年的盆菜大戰雖然雄霸市場，卻來得太濫，不再是由傳統圍村菜食肆壟斷市場，連星級酒店的高級酒家、普通茶樓食肆、快餐連鎖店也加入戰團，甚至有北方館子、日式料理店、韓國及越南食肆也推出盆菜分一杯羹。我們一方面欣賞香港商人懂變通、思路敏捷，另一方面會否奇怪，這麼多以各國風味、大江南北飲食作招徠的食肆，怎麼不另創新路推出自家特色，而是一味跟風，跟隨別人的食制濫推盆菜。難道他們不怕風味不配合，弄巧反拙，做壞招牌嗎？