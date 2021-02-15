內地在歲末年終進行了一輪軍隊將領調整，而且以政工幹部為主。軍委政治工作部主任助理汪利平升任陸軍副政委；武警副政委楊誠平調新疆軍區政委；軍委審計署審計長田義祥調升武警紀委書記，遺缺由副審計長孫斌升補；3大軍事院校中，有兩個更換政治主官，南部戰區副政委兼戰區陸軍政委白呂調任軍事科學院政委，南部戰區空軍副政委傅愛國調任國防科技大學政委。

本輪調整延續了跨軍種調動的模式。比如，汪利平出身火箭軍，曾任第二炮兵工程設計研究院政委、火箭軍第六十三基地政委，此次轉崗陸軍；楊誠由武警轉陸軍，田義祥則由陸軍轉武警。在去年稍早前進行的上將晉升中，原新疆軍區政委李偉調任戰略支援部隊政委，聯勤保障部隊政委徐忠波調任火箭軍政委，亦屬於跨軍種部隊調整。

隨着軍改打破大陸軍體制、各軍種平級發展、聯訓聯勤聯戰，幹部界限愈來愈被打破，尤其是作戰屬性低的政工幹部，更是多元化轉崗。除去年履新者外，現任武警政委安兆慶來自空軍，海軍政委秦生祥來自陸軍。

此次轉崗的楊誠，曾經長期在原蘭州軍區服役，在地處中印邊境最前線的阿里軍分區擔任過政委。去年7月，楊誠由東部戰區陸軍第七十三集團軍政委晉升武警副政委。武警肩負反恐、處突、維穩、防暴工作，而這也是新疆的核心任務之一。而中印邊境近年來持續緊張對峙，出身新疆又在武警歷練過的楊誠，重返老東家，兼顧戍邊禦敵與反恐維穩的內外雙重任務。

在內地所有軍區中，新疆軍區堪稱是壓力最重的，也因此，其主官備受看重。楊誠之前的兩任政委劉雷、李偉，目前分別擔任陸軍政委、戰略支援部隊政委，5大軍種中佔據兩席，可見其重要性。這亦是貫徹了關心重用在邊遠艱苦地區工作的將領的用人導向。

武警在去年調動頗多。原北京衞戍區司令員王春寧在調任武警參謀長不久即晉升司令員，武警兵力最多、最為精銳的第一機動總隊司令員朱文祥晉升副司令員。兩人都自福建起家，王春寧早年長期在駐廈門的陸軍第一集團軍服役，朱文祥則在武警福建總隊任職，如今聯袂執掌武警指揮。在武警現任司令員及3位副司令員中，只有朱文祥是武警內部晉升成長的，王春寧以及另外兩位副司令員楊光躍、鄭家概皆來自陸軍。

另外，值得注意的是，履新的政工幹部中，汪利平、白呂、孫斌都是十九屆中紀委委員，如此高比例，是過往調整中不多見的。2015年軍改中，拆除原來的4總部，形成紀檢、政法、審計、巡視4大監督鏈路，均直屬軍委，構建起了權威空前提升、規模空前龐大的監督體系。

4大監督鏈路之間相互交叉交流，以期打造監督合力，譬如今次田義祥從審計轉紀檢，孫斌以紀委委員身份掌審計，以及此前原東海艦隊紀委書記王仁華升任軍委政法委書記，皆是例證。