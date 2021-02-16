正論：借問何時可通關　倚靠廢官甚艱難

不經不覺，今日已經是大年初五，今年因為種種抗疫禁令，過年氣氛特別淡又散得特別快，對於很多人來說，因為疫情失業或失去家人，團圓夢碎，完全沒有心情慶祝。連拜年也被政府勸阻，市民這個新年「問候」得最多應該是高官，食物及衞生局局長陳肇始當然是眾矢之的。

「封關」超過一年，港府拖了又拖，陳肇始被問及通關安排時，稱港府一直與內地商討通關條件，希望將免檢疫拓展至「雙向」，但卻承認具體安排未有眉目，只有等疫情緩和後才有條件與內地恢復商討有關安排，換句話說，現時根本未有協議通關時間表，大家只能無了期等下去。去年中傳出憑「健康碼」可以粵港澳互通，但因為本港疫情反覆，「健康碼」遲遲未成事，「回港易」目前安排是返港「單向」免隔離，返內地及澳門不能豁免檢疫。粵澳兩地政府在去年8月循序漸進恢復正常往來，過關出示7天內有效核酸檢測無感染報告便免檢疫，香港則斯人獨憔悴，港人往粵澳需要21日隔離又要4次檢測，本是同根生，在同胞眼中竟變成洪水猛獸，情何以堪，顏面何存？

高官厚面皮等運到，市民卻已經等得太久，怨聲四起。疫情仍然持續，昨日新增9宗確診個案，雖然是本地第4波疫情近3個月以來，首度錄得單位數字確診，但依照有3宗源頭不明，證明社區傳播鏈仍舊未截斷，距離「清零」目標還有大段距離。運輸及房屋局局長陳帆早前表示，當本港疫情個案數目接近低雙位數或單位數，恢復粵港澳三地通關就指日可待，並不用等到「零確診」，立即被質疑「隨口噏」，開期票未經大腦，他既非抗疫主打官員，而且內地相關方面未有表示，特區一個小小局長，何德何能搶先公布通關條件？多名議員指出，若本港回落至單位數確診時，當局未有兌現承諾，政府中誰人負責？昨日陳肇始的說話已經狠狠摑了陳帆一巴。

若大家沒有善忘，陳肇始去年6月受訪，聲稱明白市民的需要，會盡快推出政策，但由於仍有技術細節需要商討，目前仍未能定出時間表，今時今日幾乎是重複同一番話，原地踏步，連一句道歉也沒有，好像事不關己。由始至終，陳肇始是第一個要為疫情問責，亦都是最高級的衞生官員。食衞局及其轄下食環署，長期失職怠慢，滅鼠不力，衞生惡劣，播毒溫床四周遍布，封關拖拉，把關粗疏，遲來的強檢封區勞民傷財。這些罪狀都算在陳肇始頭上。廢官表現不堪，並不奇怪，奇怪的只是一年抗疫失敗後，陳依舊可以坐在其位。繼續由陳肇始指揮抗疫，恐怕通關都只是空談。

封關有多大損失？通關有多重要？這一年來各界都不知說了幾多遍，政府卻始終未有綜合計算經濟損失，可能是不敢說，也可能根本是天文數字未能量化。若以「沙士」作為基準比較，根據去年美國一項研究指出，新型冠狀病毒對全球經濟的打擊，可能是2003年「沙士」爆發的3至4倍，當時為400億美元（約3,120億港元），意味着新冠肺炎疫情令全球經濟損失可達1,600億美元（約1.24萬億港元）！以香港每年本地生產總值（GDP）二至三萬億元計算，只要跌數個百分點便已經是千億元。果然，根據政府統計處數字，以2020年全年計，香港GDP實質下跌6.1%，蒸發了最少千億元。

有數得計，旅客跌了九成，旅遊業幾乎全軍覆沒，跨境客運「食穀種」，未計私人營運，單看高鐵香港段暫停營運一年，政府和港鐵的協議上列明，如果高鐵每年人次低過預期的85%，即少於約770萬人次，政府需要向港鐵補貼七成，估計去年補貼金額大約為3.7億元；港珠澳大橋通車近兩年，車流量跌至谷底，港府去年隨時要花約10億元公帑為大橋開支「填氹」。各界預測年度財政赤字將達3,630億元，為有紀錄以來最高，特區政府富可敵國都漸漸「乾塘」，更何況民間企業？

回港易，返鄉難，封關導致經濟重創，更衍生不少人間悲劇。一個3口家庭港婦向本報求助，指丈夫滯留武漢逾年，若然回港，須接受21日隔離檢疫，放下內地的工作，大半個月沒有收入，沒錢供樓，被迫與妻兒分隔兩地，兒子經常會問何時會見到爸爸。兩夫婦以為等疫情好轉，放寬邊境檢疫便可團聚，但疫情持續爆發，等了再等，令他們近乎絕望。類似的悲情故事不知凡幾，荒謬堪比影視橋段，卻每日真實上演。有社區組織去年12月向基層家庭作出問卷調查，近七成受訪者表示不能前往照顧居住內地的親人，有三成則指與家人無奈分隔兩地，一成多人被迫停工或要由內地搬返港居住。近九成受訪者均希望持有效健康碼可免隔離，可見港人對通關的期盼多麼熱切。

粵港澳是大灣區一部分，經濟息息相關，通關是3贏，特區拖人後腿，帶來3輸局面。香港大規模接種疫苗在即，政府卻未能帶給市民對疫苗的信心，甚至有被當作「白老鼠」之嫌，民間反應一般，恐怕到時會有大量浪費疫苗的可能。有人倡議以過關免檢疫作為打疫苗的誘因，這是本末倒置說法。應該是3地研究，接種疫苗是否可以視作放寬檢疫的條件。若果成事，相信不用等政府呼籲，大批市民會排隊打針。官員根本未搞清楚重心次序，便倉促行事，自招民怨，若次序掉轉，效果相信大不同。

既然市民對疫苗安全性有懷疑，政府更應該從長計議，不能急就章，須多加工夫向公眾講解，亦需要更多時間等待疫苗進一步數據公布，及讓市民消化資訊再作考慮。與此同時，應即時盡快與粵澳商討放寬通關，包括以接種疫苗作為附加條件。莫要等疫情清零才商討通關，這和守株待兔、緣木求魚有何分別？