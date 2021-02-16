世界視線：朝核問題迫眉睫　奈何美韓不咬弦

美國總統拜登近日與南韓總統文在寅通話，就美韓同盟和朝鮮半島局勢交換了意見。然而，據兩國官員事後的表述，雙方顯然在關鍵的朝核問題上不咬弦。例如，南韓新外交部長提名人鄭義溶表示，北韓領袖金正恩有「推動無核化的意志」，言下之意，是美方應循外交途徑化解危機；但美國國務院發言人卻反駁稱，北韓核問題嚴重威脅世界和平，顯示美方並不認同南韓的態度，同時預示着白宮的對朝政策會趨強硬。

文在寅任內積極推動南北韓和平進程，成功在2018年4月與金正恩在板門店握手，實現了南北韓第3次首腦峰會；在他穿針引線下，金氏與時任美國總統特朗普於同年6月在新加坡舉行了韓戰停火以來的首場美朝首腦峰會。在天時地利人和之下，文氏的政治理念獲得豐碩成果，朝鮮半島吹起政治暖風。然而好景不長，「特金會」未能化解美朝分歧，第二輪峰會更是不歡而散，文氏的和平夢想頓成泡影。他的任期將於明年結束，在新冠肺炎疫情困擾下，現在亦只能困守青瓦台，難有大作為。

在朝核問題上文在寅尤其進退兩難：在美國方面，白宮新主人拜登不僅有豐富的外交事務經驗，而且曾在奧巴馬時代出任副總統。猶記得當年美方以防範北韓導彈襲擊為由，強行在南韓部署薩德導彈防衞系統，結果引起北京震怒，直指美國防範北韓是虛，劍指中國為實。如果拜登重啟奧巴馬時代的政策，利用朝鮮半島圍堵中國，顯然會令南韓再次淪為磨心。

反觀北韓，無論是與美韓展開和平談判還是外交鬥爭，發展核武的步驟並未停止。在上月中平壤舉行的大閱兵中，人民軍展示了號稱為「世上最強武器」的潛射彈道導彈。如果北韓進一步擁有戰略核潛艇，便有能力對攻擊它的國家發動水下核反擊，這將使得美國及其亞太區盟友如芒刺背。文在寅若跟從美國對朝強硬，便要做好朝鮮半島和平進程破碎的準備；但若不阻止北韓進一步發展核武，南韓同樣會陷入不可逆轉的戰略劣勢。何去何從，文氏想必舉棋不定。