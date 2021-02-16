功夫茶：避政龜縮司底驊　檢控偏低賴警方

烏鴉笑豬黑，自己不覺得。民望長期「墊司底」嘅律政司司長鄭若驊，經常檢控甩轆、錯到離罩，德不稱位，能不稱官，又贏得「避政司司長」寶號，畀論者指其白𢭃人工，愧對港人；社會輿論要求她下台嘅聲音不絕，如果佢面皮不是厚過鱷魚皮，早應鞠躬下台，可惜佢自我感覺良好，係都要霸住毛坑作狀拉矢，怠政成癖，日久練成龜縮神功，仲要廢噏無謂，人無恥就無敵，信焉！

呢嗱！就連黃大仙都睇唔過眼，就本港法治批予下下籤「岳飛遇害」嚴斥訓示。籤文暗喻司法及律政界內有奸臣秦檜，一手將法治推落懸崖。事實上，大仙早於庚子鼠年，已就法治賜予97籤「康順釣魚」，警告避政司司長唔好「隱士扮漁翁」，冇履行律政司司長應盡之責！喂吖！呢份高於英美政要嘅人工，淨係「角色扮演」漁翁享受釣魚嘅過程，自我陶醉而不必理會是否有魚上釣，咁筍嘅工，睇怕只有好姊妹林鄭為佢「度身訂造」！

之不過，司底驊不聽仙師言，繼續關人忍事扮工避政，終令仙師對其批下「岳飛遇害」下下籤。究竟邊個係岳飛，邊個係秦檜？岳飛又會否被害到雞毛鴨血，歷史會否重演？功夫茶相信冥冥中自有主宰！嗱！人哋天生麗質難自棄，司底驊白眼一翻，卻是「天生姓賴難自棄」，《港區國安法》實施半年有多，警方早前公布拘捕97名涉嫌違反國安大法人士，暫時檢控8人咁大把！

檢控率低過一成，難怪有人認為檢控數字偏低；而司底驊接受傳媒訪問時就唔扮「康順釣魚」，扮起太極張三丰，一招太極推手欲置身事外：由於檢控門檻高於拘捕門檻，律政司亦要等待警方作進一步搜證，審視後才作出檢控；佢再虛晃一招「手揮琵琶」就想將責任推卸予警方，又廢噏會以「客觀、專業、公正」態度審視。

嗱！有心水清議員，批評司底驊檢控速度緩慢已非第一天嘅事，早於2014年違法佔中事件，以至2019年反修例示威，大量案件積壓，律政司檢控龜縮一直被人詬病。黑暴以來警方就事件合共拘捕逾萬人，被律政司檢控嘅得寥寥2,000多人，根本不成比例。最離譜嘅係當中有過百宗案件獲律政司以不提證供起訴，改為簽保守行為，阿姐，分明放生啫！

講開放生，功夫茶想唔扯火都難，漢奸黎涉刑恐東方報業集團男記者一案，上訴拖拉數月至今仍未排期；數千萬元秘捐泛民嘅黑金案獲放生；非法佔中逾6年仍未被起訴；要不是漢奸踩上國安大法條紅線，引中央出手，可能泥紙鷹仍逍遙法外！所以話香港司法要彰顯公義，只能一招「右蹬腳」踢司底驊下台！當可避過「岳飛遇害」一劫！