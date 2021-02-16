神州觀察：遊樂設施總出事　教訓纍纍勿大意

新春假期外出遊玩本是賞心樂事，可是在湖南邵陽縣某遊樂場遊玩的一眾遊客卻遭遇「飛」來橫禍，事發於大年初二，當他們正在開心玩「空中飛椅」時，怎知連接飛椅的繩索突然斷裂，結果造成多名乘客跟椅子一同從高空掉下，連帶砸傷地面遊客共16人，當中3人傷勢較重，幸無生命危險。事後當地公安、應急部門到場展開救援善後工作，並暫時關閉出事設施，以及將相關負責人帶走調查。

對於今次意外，當地官方表示過年前才剛對出事遊樂設施完成檢查，這就怪了，不過是年前年後的工夫，繩子說斷就斷了，不得不讓人懷疑有關部門是如何做的檢查把關？是走過場式隨便看看，還是跟足相關監管檢查指引，不曾放過任何一個安全死角？很明顯，事實已作出最好說明。

當然，遊樂場的經營管理責任亦難逃脫，出事原因不外乎自身缺乏安全經營意識，平時只顧賺錢而疏於設施保養維護，或是碰巧遇上了敷衍檢查的監管部門，乃至給過對方好處，對方因此放任某些安全隱患的存在，亦非沒有可能。

此事不免讓人聯想起去年10•1假期發生在山西太原台駘山景區冰燈雪雕館的13死15傷奪命大火，據悉景區在事發前3天曾接受過消防檢查，結果災難同樣未能避免。問題更在於，當局當時是查出火災隱患的，亦已責令景區整改，惟對方陽奉陰違，視當局的監管如無物，此舉尤其令人擔憂；發現安全隱患，卻不能拿出強而有力的措施阻止排除，相關監管部門的行政命令根本無法落實，或是自己亦不理會命令能否被落實，便交差了事，如何可以？

須知內地遊樂設施總是事故不斷，甚至於一些同類設施還會接二連三出事，後果亦是非死即傷，每每形成樂極生悲的慘劇。像上述空中飛椅事故，早前就於同一年在甘肅及河南分別上演，並有人因此傷重身亡；而在今年元旦前後，黑龍江與河北的兩間滑雪場則在不足一個月間相繼發生奪命事故，有的更因某些低級錯誤引致，實在不應該。再如恐怖的熱氣球事故，去年10月至11月間竟在湖南株洲、陝西西安、雲南騰沖接連發生，當中前兩起更只相隔5日，3起事故合共造成兩死一傷。

見微知著，內地礦場、化工企業、路橋等基建行業亦是生產事故連連，不少涉事企業總是劣迹斑斑，卻能長期違規生產，甚或無牌經營，以致動輒釀出重大、特大安全事故，每每死傷數十人、上百人，血的教訓可謂一樁樁。維護生產安全理應是監管當局和生產經營方的共同責任，哪一方都不能偏廢，監管及懲罰力度該加強必須加強，該履行的責任必須確保履行，切勿一次次總是不懂吸取經驗教訓。