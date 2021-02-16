在混合戰爭成為戰略之後，美國在國際上打擊異己，再不是像侵略伊拉克那樣動干戈，也不願像在阿富汗大量出兵，而是高成本效益地推動「顏色革命」，策動別國的內戰。背後的原因，一是美國財力、軍力不足；二是如伊拉克與阿富汗的例子，美國的正規戰可以把兩國政府摧毀，卻戰勝不了其後的非正規戰爭，勞民傷財，損兵折將，但戰爭仍然膠着。

而混合戰爭模式着重情報和特種部隊，投入有限，而且勝可進，敗可退，不會陷於無止境的泥沼，「顏色革命」成效更大。例如烏克蘭，只用了數億美元現金，便可以推翻民選政府，扶植代理人上台，加上動員已經運作多年的輿論媒體和文宣系統，新增投資有限。即使效果不能長期化，再來一場「顏色革命」也所費無幾，這應稱得上精準的做法。

相對而言，中國的對外策略絕對算不上精準。一是求表面成績，求涉及的國家數目、資金和人力物力分散，不能集中產生大的效果。

二是仍然迷信市場與企業，像美國表面上的以跨國企業為主，卻學不了人家政府與企業的緊密配合協調，往往是中國企業的項目倒了國家外交戰略的米，政府措施也損害企業的利益，兩張皮互相拉扯。

或許中國要學的，不是美國在教科書教的假東西，而是美國實實在在執行的一套。中國才開始像電影《紅海行動》的美式特種部隊行動，可沒有美國混合戰爭中情報、文宣等各個範疇的協作，也還只見樹木，不見森林。其實美國混合戰爭比不上中共的政治、情報和統戰工作的成功，捨近求遠，盲目迷信美國，相信是近年外交的一大敗筆。

趁國際政治經濟正受制於新冠肺炎疫情，疫苗成為外交爭奪的重心，中國或許可以嘗試精準的對外戰略。例如由政府統籌，把大量疫苗充作外交資源，精準地投入有戰略意義的國家，協助它們迅速群體免疫來擴大中國的戰略關係。

一是集中小國，因為容易見效，吉布提、尼泊爾、塞爾維亞、老撾等可以免費援助，以求速效。二是着眼於地緣戰略，如伊朗（可以用石油換疫苗）、巴基斯坦、希臘、吉爾吉斯、烏茲別克、緬甸、斯里蘭卡、馬爾代夫、黎巴嫩等。

中國擴大生產，既可幫助本國疫苗產業的發展，也可提升相關技術。中國還可以與俄羅斯、古巴合作，購買它們的疫苗來作中國的外交資源，目的是盡快在疫苗短缺的政經空窗時，精準地布局，爭取國際同盟和戰略夥伴，提高外交投入的成本效益。