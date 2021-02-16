美國政府換屆，特朗普下台，拜登上台，中美在香港問題上的博弈，在美國干預、中國反干預上的鬥爭仍在繼續。然而，特朗普時期開啟的「香港戰場」，來勢洶洶、炮火紛飛的進攻勢頭已經不再。

美國在香港培植多年的政治代理人已經「一鋪清袋」，香港的反對派、反中亂港勢力過去敢於宣稱「為美國而戰」，動不動就跑到老美那裏哭秦庭，要求支持，現在誰還能照此辦理？目前的形勢是，中央正在用國安法的鐵掃帚打掃「香港戰場」，清理政治垃圾，老美的「干預」只能隔空亂叫。現在那些已被抓的、暫時沒有被抓的、自以為潛伏退場的大小老嫩漢奸，誰還敢響應老美？替他們哀鳴的，現在只有那麼幾隻畏罪潛逃到美國和西方的秋後螞蚱了。

回想他們當年的猖狂、不可一世，如今的慘敗實在不堪一擊也，這是他們當年想不到的，旁觀者也早就警告他們，這樣胡鬧下去，必定遭到毀滅性打擊，對北京而言，打擊他們這樣的反動派，真的不過是動動小手指而已。但這樣的勸告他們就是不聽不信，別人曉之以利害，告訴他們北京曾經一再容忍其胡鬧，是因為投鼠忌器，是因為對從未經歷的「一國兩制」的摸索實踐要盡量「環境寬鬆」，是因為北京有強大自信足以掌控大局，可以瞬間改變局面，但北京的底線不可觸碰，更不能一而再、再而三的觸碰，否則必遭痛擊。然而，他們就是不聽不信，他們只喜歡把北京和華盛頓對比，以為老美的力量遠大於中國，以為中國害怕美國，只要山姆大叔聯同西方出聲出手，北京就不敢把他們怎麼樣。

尤其是特朗普政府開打中美國運戰，要把中國一舉擊垮，支撐發動反修例暴亂之後，他們的幻想、自信、氣燄更加「爆棚」，那些頭面人物、「叛國禍港四人幫」成群結隊往美國跑，享受高規格的「漢奸待遇」。然而，國安法利劍揮出，他們立刻潰不成軍，現在拜登政府雖然還想利用香港打擊中國，但是內應全無、威力亦無也。