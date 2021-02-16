俄羅斯拘捕反對派領袖納瓦尼後，再度與西方國家鬧翻，總統普京指摘美國網絡科技巨頭在背後推波助瀾，煽動反政府示威，將不排除關閉境內的外國網絡服務。外長拉夫羅夫更嚴厲警告，假如西方的制裁損害經濟，俄方準備好切斷關係，並直言準備戰爭才能確保和平。這些言論無疑充滿火藥味，但並不令人驚訝，面對外敵挑釁，俄羅斯從來都是針鋒相對，人們見怪不怪了。

有些人將中國外交稱為「戰狼外交」，其實真正的戰狼是俄羅斯而不是中國。雖然俄羅斯經濟總量還不及中國廣東一個省，近年在美國等西方國家制裁之下，經濟發展更是困難重重，但俄羅斯從來沒有退縮。相反，這些年普京還頻頻主動出手，打擊車臣分裂勢力、教訓格魯吉亞、收回克里米亞、介入烏克蘭和敍利亞戰事等等，都收到預期效果。尤其在敍利亞迫使美國灰溜溜撤軍，更令人見識了普京的鐵腕、強硬和果斷。

論綜合國力，俄羅斯遠遠比不上美國，卻令對方畏懼三分，特朗普更視普京為偶像，原因何在？除了因為俄羅斯人向來剽悍，主要還是因為俄羅斯擁有強大的軍事力量，其核彈頭數量甚至比美國還要多，而且保留率先發動核打擊的主動權，哪個國家不害怕？別看美國到處耀武揚威，其實欺善怕惡，根本不敢跟俄羅斯硬碰，充其量只能搞搞經濟制裁這種無聊把戲。

俄羅斯的經驗印證了「以戰止戰」的道理，也為中國提供了最佳示範。目前中國外部環境空前惡劣，美國糾集附庸國，大有重演八國聯軍圍攻北京之勢，中國除了學俄羅斯強硬以對，已沒有其他選擇。而要強硬以對，首先必須有實力，有實力才有底氣。近年中國加快提升軍備軍力，方向是正確的，惟核彈頭數量始終維持在偏低水平，還不及美國的零頭，顯然沒有足夠的威懾力。既然這個世界豺狼當道，中國就不得不做戰狼。