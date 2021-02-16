港府表示，新冠疫苗可望在本月底前抵港，市民最快可於3月初接種疫苗。但多國傳出接種新冠疫苗後出現副作用及死亡個案，疫苗安全令人憂心，政府卻未有做足工夫令市民放心，反而在處理審批方面又惹人質疑。外間預計接種疫苗會出現「甩底」潮，高官表明只會以一個鼓勵的形式呼籲市民接種疫苗，「甩底」沒有懲罰，希望市民珍惜疫苗。

疫苗當然寶貴，第三世界很多地方有很多人想接種都沒有機會，然而疫苗誠可貴，生命價更高，自己命仔緊要，己所不欲，勿施於人，想問官員自己會否為數百元價錢的疫苗而把自己的性命來作賭注？

其中一個供應商的疫苗在外國接種後發現死亡個案，有關部門卻稱死因與接種疫苗無關，又指死者年老體弱，患有嚴重疾病，建議絕症患者不要注射相關疫苗。但一向宣傳都是老弱抵抗力較低，應該率先接種疫苗。政府甚至早前已進行安老院舍接種疫苗外展隊的演練，相信首批疫苗接種對象包括院舍長者。總之兩方面的說法自相矛盾，你叫小市民信哪邊？

一大堆科學名詞以及複雜的審批程序，又爆出部分程序或數據豁免，各界都希望當局能盡力解說，釋除市民疑慮後才開始接種。當局稱已訂購全港人口總數1.5倍的疫苗，差不多逾1,000萬劑，若按目前民意反應，恐怕很多市民最終不接種疫苗，白白浪費金錢及寶貴疫苗。

其實抗疫逾年，大家都身心俱疲，人同此心，想盡快解決，疫苗當然被視為救星，有團體甚至不滿某款國產疫苗未有在接種名單，呼籲政府牽頭協助港人回內地接種該款疫苗，證明市民是對疫苗有熱切需求。高官大耍太極，不置可否，含糊其詞，又怎會令人放心？現在還有兩、三個星期時間給政府努力，向市民清楚講解疫苗接種事宜，不要又一如以往，把事情弄糟。