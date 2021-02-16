中美元首接觸，是萬眾期待，但也是預計之中。農曆新年前夕，美國總統拜登拿起電話與中國國家主席習近平通電話，長達兩小時。從報章報道看，中美元首對話基本反映了以下兩個方向：

一、共識。透過通話，向世界釋放積極訊息，中美關係和關心問題會保持密切聯繫，更提出在抗疫、全球衞生安全、環保和氣候變化、防止武器擴散等問題上交換意見。拜登承諾在促進美國人民及盟友利益時，會務實和以結果導向與中方接觸。習近平則表示，兩國外交、經濟、金融、執法、軍隊等部門可多接觸，以準確了解彼此的政策意圖，避免誤判。

二、矛盾。拜登重申保障美國人民的安全、繁榮、健康和生活方式，關注中國的不公平貿易行為，並對中方「鎮壓香港、侵犯新疆人權行為及對台灣愈趨武斷的行為」深表關注。習近平則指「台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應尊重中國的核心利益」。

報道內容，早在不少國際分析家估計範圍之內，但筆者認為兩位元首通話，一、互相重申表達了大家的重點和期望。二、拜登是站在美國的利益和針對其認為中方的「不義行為」表達立場，反映拜登背後特朗普影子仍然強烈。特朗普在離任前兩、三個月，批下不少針對中國及中國企業的政策，強化針對和仇視中國的訊息，在近七成人民反共、拒共和仇共的美國，拜登的說法，特別是第一次與習近平接觸，重申立場是硬道理，變不了；變即成為特朗普所指的「親共」總統，中國在美國的代理人。而習近平只是回應式勾畫了「內政」界線，但進取的期望雙方從各方面接觸，化解誤會誤判。他強調中美合則雙贏，對抗則會釀成全球性災難，同樣是站穩一貫立場。三、雙方接觸，可以說重點不在於對話內容本身，而在於中美元首「無接觸」已一年，拜登新上任，接觸是代表了破冰，接觸是可以減少誤會誤判，接觸可能是為未來創造中美合作的機會。無論如何，中美元首的通話，是反轉了過去一年多特朗普針對、抗拒、仇視和攻擊中國的言論、行為和指令。

但通話之後，立即有美國官員透露，拜登仍會保留部分特朗普的對華政策，特別是加徵關稅、軍事技術、高科技產品等方面。

中美元首的通話內容，早已寫在牆上，但通話之前，雙方均有不少「小動作、大行為」為「通話」部署，這些動作和行為，可能才是反映「通話」以外，才是中美之間的心中話，才是真的「通話」。（二之一）