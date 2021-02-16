都說美國是流氓國家，一點不假。世衞專家組結束武漢考察並舉行簡報會，調查結果與中方早前向外公布的脗合，即無足夠證據顯示武漢在前年12月前已出現新冠病毒傳播，亦無證據證明病毒源於華南海鮮市場。美國對此大為不滿，表明要獨立檢視世衞的調查結果，詎料鬧劇還未完結，美媒引述其中一名專家指出，中方拒絕向世衞專家組提供早期新冠患者的原始資料，暗示中國隱瞞重要資訊。有關新聞迅速在全球散播，中國可謂有口難言。

幸好不旋踵，多名專家組成員即還中國清白。本身是動物疾病學家的另一成員達薩克發文稱，有關報道和他在武漢的經歷不符，調查期間他們全程都接觸到關鍵新數據；有份到武漢的公共衞生專家菲舍爾更直斥《紐約時報》扭曲她的說話，批評《紐時》可恥，對傳媒故意錯誤引述小組成員的說話穿鑿附會，表示失望。

其實，整件事不過貫徹美國將疫情甩鍋中國的慣技而已，不管中國如何公開透明，如何開門見山讓世衞專家深入武漢調查，也不管世衞專家的結論如何符合事實與科學，美國就是不信，就是要雞蛋裏挑骨頭。好在真理愈辯愈明，多名專家都為中國說公道話，已知道理站在哪一方。

當然，美國瘋狂反華，已到了失去理性的地步。美國國家安全顧問沙利文惡形惡相表示，美國對世衞的調查結果及調查過程有疑問，為更了解疫情及為下場疫情作準備，喝令中國必須提供疫情原始數據。好一句「為更了解疫情及為下場疫情作準備」！老美的長臂隨便亂伸，對別國呼呼喝喝，其賊喊捉賊、野蠻無知令人嘆為觀止。美國是全球第一疫國，確診者與病歿者數字遠遠拋離中國10條街，美國有公開其原始數據嗎？有讓世衞專家深入調查嗎？更遑論美國人至今仍拒戴口罩，各地政府一直聽之任之，何時有為下場疫情做過任何準備？