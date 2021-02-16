戰爭自有戰爭的迹象，迹象不在於飛機、大炮布置的多寡，主要在於統率者的心態。去年6月，中國和印度兩國劍拔弩張，雙方爆發的其中一次衝突，印軍就死了約20人，據說解放軍也有死傷，數目多少則不詳，及後兩軍不斷向邊境增兵，很多人大肆渲染，說大戰一觸即發。

對那些隨聲起哄的言論，筆者大多一笑置之，去年6月24日，本欄刊出一篇文章，標題逕直寫上：「中國西南 大戰難啟」，文中告訴你，這一仗是打不成的。去年入秋之後，人們又盛傳時任美國總統特朗普為爭取連任造勢，會派兵攻擊中國南海的人工島嶼，這個小方塊在去年9月8日也發表文章，斷言不會。

所謂「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」，大國要與大國開戰，是一個很慎重的決定，如非必要，則大多只是虛張聲勢，互相嚇唬一番，你可別較真。

在資訊爆炸的時代，訊息千頭萬緒，我們要懂得捨末求本，把握住關鍵點。以下的小故事，本欄已經引述過多遍，說早年台灣星雲法師與現任中國最高領導人見面，送他一大疊佛書，翌年大家再碰頭，領導人跟法師說：「大師去年送的書，我全看完了。」單是掌握這一條訊息，你就可以推斷出中國領導人大抵雅好佛學，容易長養出慈和之心，這類人非到最後關頭，不會選擇動武。

2019年香港爆發反修例風波，當時很多人以為中央會出動解放軍平定亂事，筆者也是否定其說，後來果然是戈兵不動。就連香港之亂也不出兵，你進一步便可以推斷，北京不會樂見在南海和中印邊境爆發戰爭。如今最有機會出現軍事危機的，只剩台海，然則，北京會進兵台灣嗎？我的估計仍然是不會，除非對方宣布獨立；而台灣又會否宣布獨立呢？我說嘛，諒它也沒有這個膽。