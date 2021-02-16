本報尋日圖文並茂揭露港府糟蹋古蹟瑰寶，自毀旅業錢途。而早前爆出富歷史價值嘅主教山配水庫險遭拆卸，有建築師學會資深會員便指出，問題在於香港欠缺對保育古蹟及文物嘅正面思維。事實正是如此，要是古物古蹟辦事處及有關部門能以正面思維尋找呢類機遇，應該不難發現這類大型古蹟嘅價值，像主教山配水庫停用之時，便應考慮如何活化，發展成旅遊區，何至於荒廢而險遭破壞及拆卸？

此外，像魔鬼山荒廢軍事設施，若獲妥善保育及推廣，具發展本地特色旅遊潛力。魔鬼山面向鯉魚門海峽，黃昏時瞭望從維多利亞港東面而來嘅船隻，斜陽裏氣魄更壯，別有一番詩情畫意！魔鬼山軍事設施主要由山頂堡壘、山腰歌賦炮台和山腳砵甸乍炮台組合而成，同被評為二級歷史建築。有旅行社人員到魔鬼山郊遊，只發現歌賦炮台，砵甸乍炮台卻不見蹤影，經一番苦尋，才發現後者已淪為廢墟。本報記者曾跟隨旅行社人員尋幽探秘，發現砵甸乍炮台遺迹現場雜草叢生，即使有人路過亦難發現，這不是暴殄天物嗎？

類似例子多不勝數，像建於1932年嘅南丫島模達學校，別具特色。有論者指出，校舍對南丫島而言別具歷史價值，雖然還沒有列於古物諮詢委員會嘅歷史建築名單上，港燈及長春社於90年代曾喺建築物一旁豎立告示牌，記錄咗呢段歷史；可惜校舍日久失修，屋頂上原有歐陸式嘅矮牆也倒塌了！

正如本報指出，無能政府眼光短淺，未有妥善保育和善用本地古蹟來發展特色旅遊，一座南丫島舊校舍算甚麼？連將軍澳一座建於清朝、獲評為一級歷史建築物嘅茅湖山觀測台，竟然被政府圍封7年仍未計劃活化！而遇有途人塗鴉文物，地政總署竟再塗白油來遮蓋，使珍貴文物慘遭二次傷害！有專家批評政府明顯失職，缺乏保育政策；事實係白癡成咁，根本係醜出世界！