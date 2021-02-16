今年的農曆新年甚為熱鬧，到了大除夕已見各國政要領袖紛紛開口，向中國，向華人，也向其他慶祝農曆新年的族裔致節日的祝賀。就網上找到發了言的，計有日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森、英國首相約翰遜、加拿大總理杜魯多，還有聯合國秘書長古特雷斯，最遲拜年的是美國總統拜登，他等到年初一才發表拜年視頻。

不過傳媒甚為勢利，美國拜登夫婦拜年，各大傳媒都見報道，有些還提及他們的講話內容重點。至於其他國家政要呢？除了約翰遜還見個別傳媒報道外，其他如菅義偉、莫里森、杜魯多、古特雷斯，都鮮見報道，大概傳媒覺得都是泛泛而談，無甚重要性吧。其實華裔在幾個國家已成重要少數，例如加拿大佔總人口百分之五，澳洲佔總人口百分之三，故需要特別重視。個別國家政要的談話內容頗長，尤其莫里森提到牛的優點包括合群，可能另有寄意，可惜連主流媒體都見忽略，實在令人遺憾。

各國政要的農曆新年賀詞當然大多數了無新意，主要都是個人的牛年感想，認為牛的特點是毅力、勤奮、決心，值得學習。有些政要除了向中國賀年之餘，也乘機頌揚自己國家華裔國民能繼承中國文化優良傳統，借此宣揚國家的民族融和。

比較受到重點報道的是拜登夫婦的講話，雖是例牌門面談話，拜登發言甚為謹慎，恭賀對象是廣泛的亞太族裔中歡度農曆新年的國民，拜登秉承美國人政治正確傳統，因為慶祝農曆新年的國民除了華裔，還有越南裔、韓國裔、蒙古裔等，單說中國新年難免給人偏倚印象。拜登今次借拜年特別提出有人否定亞太族裔對國家的貢獻，宣揚種族仇恨，言下之意，明顯借題指控其前任特朗普。拜登及夫人的拜年在美國得到好評，尤其是他讚揚亞太族裔貢獻，主張族裔和諧，美國的華裔普遍受落。