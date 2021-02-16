國家廣播電視總局日前通報，英國廣播公司（BBC）世界新聞台涉華報道有關內容嚴重違反《廣播電視管理條例》、《境外衞星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件，國家廣播電視總局不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。香港電台2月12日晚上11時開始，不再轉播BBC國際頻道及「BBC時事一周」。

英國外相藍韜文其後指出，中國對媒體和互聯網自由實行的限制是全球範圍內最嚴格的，最新舉措只會損害中國於世界的聲譽。美國國務院發言人普萊斯亦譴責有關決定，批評中國是世界上其中一個對資訊監控最嚴重的地方，並指中國打壓外國媒體在境內播放的同時，卻利用外國自由廣播發放虛假資訊。歐盟發言人亦指中國在2020年多次驅逐外國記者，而今次廣電總局的舉動是北京進一步限制境內言論自由和接觸資訊。

對於美、英、歐盟批評中方的決定，筆者認為事實講得好清楚，BBC製作假新聞抹黑中國，有何理由容許反中媒體於境內唱衰中國？而港台作為境內媒體，更是公營廣播機構，當然要配合國家政策停播BBC節目。

近期，BBC在涉新疆報道和疫情報道方面極力抹黑中國，這是典型帶有意識形態偏見的假新聞，影響惡劣。BBC最近報道稱，有新疆維吾爾族婦女受到性侵犯和強姦。事實上，報道中採訪的「圖爾蘇奈‧齊亞烏頓」編造曾接受絕育的「遭遇」是無稽之談，其真名是「圖爾遜娜依‧孜堯登」，曾經歷兩段婚姻，並因無法生育而與首任丈夫離婚，與現任丈夫也沒有子女，是為了騙取難民身份，才甘作反華勢力的「棋子」和「演員」。

此外，新冠疫情是全球普遍關注的議題，對所有人的健康與根本利益都很重要。BBC卻於此事上不斷搬弄是非，挑動西方仇華情緒，其選題具明顯傾向性，報道的「證人」與「證言」基本屬反華勢力，漸漸由國際知名媒體淪落為政治抹黑工具，更與英國政客滿嘴謊言如出一轍。

令人氣憤的是，英方一方面道貌岸然地斥責中國的決定，另一方面卻不顧事實作出撤銷中國環球電視網（CGTN）播放牌照的決定，更是赤裸裸的雙重標準和政治打壓。BBC涉華報道熱衷編造「世紀謊言」，不僅違背新聞職業道德，更充斥深刻的意識形態偏見。西方有些人堅稱捍衞新聞報道自由，但明眼人都能看出，這已成為西方媒體編造假新聞、造謠抹黑他國的藉口和擋箭牌。最近CNN為炒作新疆議題，炮製「強制勞動」、「集中營」、「種族滅絕」等「故事」，卻把新疆標錯至廣東省位置，被諷「反華而不知華」。

世界各國均對新聞媒體實施必要的監管，國家廣播電視總局對BBC作出處理，合規合法，合情合理。中國此舉釋出非常清晰的信號，就是絕不接受假新聞，造謠是西方對華輿論戰的一部分，是次只是反制行動之一，但並非唯一或最後的行動。