世界視線：挺特反特兩不讓　中期選舉啟戰幔

美國前總統特朗普在參議院對他的第二次彈劾聆訊中被裁定無罪，令共和黨內部分歧進一步浮面，亦提前揭開該黨明年國會中期選舉的戰幔。

值得注意的是，今次彈劾議案中倒戈的7名共和黨參議員中，只有阿拉斯加州的穆爾科斯基，明年須面臨改選（參議院每兩年改選三分之一議席）；而北卡羅萊納州的布爾將於明年退休，共和黨議員們對特氏的忌憚可見一斑。穆爾科斯基不諱言，自己是抱着「必死」的決心投下贊成票，但在個人政治前途跟捍衞《憲法》之間，她會毫不猶豫地選擇後者，然而穆氏的「一士諤諤」，在共和黨內卻是「別無分號」。

對於一眾共和黨「特粉」而言，反戈贊成彈劾特氏的「七大寇」，必須嚴懲以儆效尤。儘管布爾將於明年退下火線，但北卡州共和黨部仍然通過決議，予以譴責，強調相關決議雖然只屬象徵式姿態，但卻表明黨內不同意布爾的做法。至於布爾的議席空缺，外傳特朗普的兒媳勞拉（Lara Trump）是繼任的大熱人選。除了布爾外，另一投贊成票的賓夕凡尼亞州參議員圖米，亦面臨強大內部批評壓力。

對於如何協助共和黨在明年重奪議會控制權，該黨參議院領袖麥康奈爾認為，候選人應該首重對廣大選民的可選性，而非對誰忠誠，言下之意是必須跟特朗普進行一定程度的切割。這也是為甚麼他以違憲為由，投票反對彈劾前總統，但同時嚴詞譴責特氏要為國會騷亂負責。諷刺的是，麥氏批特言論語音未落，即遭特氏的忠實盟友格雷厄姆狠批（他公開支持勞拉出選），認為相關言論無異於為民主黨送上彈藥，以此詰問中期選舉的共和黨候選人。

如今的共和黨人在選舉，正在走既不得罪「特粉」，又可以拿取中間派保守選民選票的鋼線。一位共和黨黨工表示，特朗普提倡的政策廣受選民歡迎，只是特氏本人推動不得其法而已。這種說法貌似成立，實際卻經不起推敲，既然選民可以理性地將「人」和「事」分開，共和黨人還有何必要為保特氏在彈劾案中過關而挖空心思？