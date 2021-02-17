神州觀察：賀歲不忘備戰　台海最大隱患

兩岸關係持續緊繃，大陸解放軍新春期間仍不忘備戰，遼寧號航空母艦上的官兵一邊於除夕夜張燈結綵迎春賀歲，一邊於大年初一展開防恐襲演練；而有「東風快遞」之稱的火箭軍，則分別於軍營和地下坑道進行攻防對抗和化學品洩漏、遭遇核攻擊等排險演練。到了年初三，大陸官媒又公布解放軍中部戰區空軍跨晝夜實戰化訓練片段，多架運20大型運輸機密集升空執行空投任務，以應對突發情況。

與此同時，解放軍軍機於除夕及大年初二、初三、初四均有飛入台灣西南空域，而據關注軍事動向平台「台灣西南空域」統計，截至年初四，解放軍軍機本月進入台空域已達12日，台空軍累計廣播驅離21次。這亦說明，解放軍軍機有時還會一天多次飛入台灣西南空域，尤其像上月23日，一天便有13架之多，翌日更多達15架，當中又包括轟炸機、反潛機、殲16等戰機。

毫無疑問，此舉一方面是為震懾台灣當局，更重要的是，誠如多方輿論認為，這是大陸解放軍的切切實實「騷肌」之舉，意在測試美國拜登新政府對台的支持程度，同時想傳達出一個明確訊息，就是大陸對台政策不會因美國政府換屆而出現任何改變。然而現實亦再度證明，拜登新政府的對台關照之情同樣「堅如磐石」，又是頻繁派遣軍機、軍艦現身台灣海峽、南海，又是邀請台灣駐美代表參加拜登就職禮，乃至進入美國國務院大樓，繼續做着破壞中美關於「一個中國」原則底線之事，從而預示台海仍將會是中美角力的主戰場，彼此擦槍走火的風險並未見減低。

慕尼黑國家安全會議主席伊辛格近日放話稱，台灣是全球目前最有可能發生軍事衝突的地方，並對中國大陸與台灣潛在的衝突加劇作出「推演」，認為美國為協防台灣，屆時或將派遣航母前往南海，而大陸則會聯合俄羅斯出兵阻止美軍前赴東亞，從而導致歐洲捲入衝突，呼籲歐洲不要無視在世界另一端發生的事。當然，該問題並非伊辛格第一個認識到，類似論調亦非其首先拋出，美國有智庫早前就說過，台灣是中美間最不穩定的問題，甚至有可能引發核戰。

不過也有英媒引述消息稱，美國國防部曾作兵棋推演，顯示若美國2030年與中國大陸在太平洋爆發衝突，或會被對方擊敗，屆時緊張局勢將延至台灣，甚至關島美軍基地也很危險。別忘了，關島可是美國圍堵中國大陸的「第二島鏈」的中心，再加上「第一島鏈」和「第三島鏈」，都是冷戰時期的產物，早前更傳出美國欲死守台灣在內的所謂印太戰略，足見其維霸、制華圖謀不死；世界之大，卻容不下中國，解放軍惟有時刻緊繃備戰打仗之弦。