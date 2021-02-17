功夫茶：民望食泥司底驊　應早辭官養鮫魚

啞仔食湯圓，大家心裏有數喇！又講「鍵盤戰士」鄭若驊嘅民望，都唔使問大仙或阿貴咯，一定係衰到貼地，佢2018年1月6日上任至今已3年多了，大事做不來，小事做不好，本身「就係一個壞咗嘅人」，不是嗎？佢上任第一日即爆出僭建醜聞；席不暇暖就宣布放生漢奸黎嘅黑金案！要言之，司底驊寡廉鮮恥，知法犯法，看在大眾市民眼中，每次民調評分，沒有最低，只有更低！

嗱！新冠肺炎疫情下，廢官無能，靠害市民！淨係通關一味拖，全城已谷到一肚火！加上經濟凋敝，民生多艱，無能政府應幫嘅唔幫，唔該幫嘅就幫凸，整個政府問責團隊嘅民望有乜辦法唔繼續尋底喎！有民調機構尋日公布最新民調結果顯示，特首林鄭民望淨值跌至負52個百分點。在司長表現方面，被嘲為「避政司司長」嘅鄭若驊評分繼續「墊司底」，民望淨值為負50個百分點。完全係意料中事，屬「慣性定律」，司底驊跌者恒跌，民望跌趴街大家預咗！一如做慣漢奸又怎可能會預佢變民族英雄？

司底驊喺民望方面，評分只有23.8分，僅有11%受訪者支持佢出任律政司司長，較上次調查下跌3%，而反對率則高達61%。坊間評論、學者無不對佢嘅檢控工作龜爬不滿，無論黑暴嘅檢控或涉違反《港區國安法》案件檢控率都偏低，呢，連首宗違反國安法嘅案件至今仍未判刑，你話點起阻嚇作用？自己hea做兼檢控常甩轆，又使出太極推手卸給警方搜證需時；輿論無不指出，律政司一職非常重要，如能力低下、無心完成職責嘅司底驊，唔好再扮「康順釣魚」，即使明年即將卸任，都應問責下台，退位讓賢！否則佢留下嗰篤蘇州屎只會愈積愈大篤，執佢手尾真係苦過弟弟也。

講起司底驊啲衰嘢，恍如清朝孫大婆留下嘅纏腳布，又臭又長！一千零一夜都講唔完！呢，佢唔單止屢次放生漢奸黎；又放生早前深井擲30隻寵物落街嘅事主，助長虐畜歪風，遺害至今！至於檢控甩轆醜聞，專犯小學雞低級錯誤，曾畀前議員媽叉佢「垃×圾」，咁又難怪噃！司底驊上任以來，香港嘅全球法律和秩序指數排名，曾由第5暴跌至全球排82名！果然同佢民望食泥互輝映！

「得其民有道，得其心，斯得民矣」！司底驊民望長期食泥，佢執掌律政司，已有4名律政司高層「跳船」，單計前年及去年，律師職系已有33人離任，前刑事檢控專員梁卓然請辭更透露與司底驊意見不合，可見佢係一個「鬼見愁」嘅阿頭！功夫茶曾指司底驊不如雞，皆因雞有五德：文武勇仁信！而鄭若驊冇一樣沾得上，理應唔好再扮康順，一早辭官去養鮫魚！否則多多岳飛都唔夠被害死！