正論：抗疫無方阻救市　放寬禁令實太遲

鼠去牛來，疫情似有放緩，昨日新增8宗個案，連續兩日確診單位數，政府隨即宣布有條件放寬抗疫禁令，惟需要裝設「安心出行」手機應用程式，多個行業可以重新營運，對商戶無異是難得的好消息，然而委實來得太遲。

百業經過一年疫情摧殘，經營慘淡，部分行業更被勒令關門多時，錯過了聖誕新年旺季，然後又糟蹋了農曆新年黃金檔期，預計新春過後將出現倒閉潮。社交距離措施實施超過兩個月，政府終於肯「放生」商戶，食物及衞生局局長陳肇始昨日宣布，明日即年初七起，食肆可放寬至4人一枱、晚市堂食延長至晚上10時，其他限制維持不變。而部分受禁制行業可恢復有限度運作，包括健身中心、美容院、按摩院、表演場所、電影院、博物館、桌球館及遊戲機中心，但浴室、派對房間及夜場仍然要關閉。當局亦已與業界商討復辦本地遊旅行團，有望在3月初放寬。

解禁有兩大條件，首先，政府要求顧客進入有關場所前，須使用「安心出行」應用程式記錄行蹤，又或登記個人資料，另外，有關負責人亦要安排所有員工每兩周一次檢測病毒。「安心出行」在去年11月初推出，聲稱是方便作病毒追蹤工作、保障安全，是自願下載性質。但因為涉及私隱疑慮，市民一直反應冷淡，連行政會議成員葉劉淑儀都批評「安心出行」下載量低，她即使已下載但都忘記使用。

政府推出的應用程式普遍下載率低，乏人問津，被指浪費公帑開發。今次「安心出行」推出以來，也一直備受冷待，但政府態度突然180度轉變，首先在上月尾規定市民進入政府大樓或辦事處，須使用「安心出行」程式掃描現場二維碼才可進入，之後新春期間進入沙田車公廟及黃大仙祠亦需要應用該程式，政府繼而公布3月1日起，政府員工和市民進入所有政府場地，必須使用「安心出行」流動應用程式，再加上昨日強制新措施，一下子把這程式捧上神枱。

「安心出行」這個程式被政府委以重任，仍未能成功揪出新的確診個案，抗疫效能成疑，現在卻變成解禁復市的先決條件，與原本的用途大相逕庭。在食肆、戲院等消費場所強制要求顧客使用「安心出行」或登記資料，否則罰停業3至14天，明顯是轉移把關責任到商戶上，他們卻沒有執法權力，可以預見執行上會出現困難，有業界反映，一旦查證掀起爭執，難道報警拉送上門的顧客？如果有人報假資料蒙混，相關場所職員如何可以辨識？查一個顧客要用幾分鐘，肯定排長龍鼓譟甚至走人。肉隨砧板上，商戶食穀種多時，有幸復業，明知實行上問題多多，受氣也要硬吞落肚。

有陰謀論指政府早有預謀，利用「安心出行」收集市民私隱，這種說法實在太高估官員的智商，若果他們有如此深謀遠慮，行事留有後着，抗疫就不會如此失敗，不但朝令夕改，所謂重點強制措施，例如封區強檢，以及今次裝設「安心出行」始准解禁復業，都是姍姍來遲，失去先機。為何程式在去年11月推出，不立即強制使用，留這數個月空檔來作甚麼？須知聖誕新年及農曆新年檔期對商戶有多重要。內地新春戲院票房收入盡破紀錄，幾乎座無虛席，本地院商獨對重門深鎖張張空椅，交得租來沒錢付人工，天堂與地獄差別，誰一手造成？為何不提早解禁，有甚麼理由要等到2月？

不知特區高官是否如其呼籲，在自己家中過平靜新年，若果他們有落區實地視察，便會發現春節期間街頭依舊人頭湧湧，郊野離島塞滿人，甚至市區海濱公園都有人紮營共聚，三四個人擠在一起，完全視禁聚令如無物，這些難道不是播毒溫床？證明禁聚令不但不會打擊市民出外消遣的意欲，更加會集中某些地方玩樂，危險性更大。反而大部分消費場所解禁，分散人流，才有真正社交距離。病毒根本無孔不入，屋苑也可以垂直播毒，留在家特別安全嗎？

抗疫與救市並非有衝突，只要配合得宜，可以兩者共同進行，出現矛盾的反而是官員的思維與邏輯，自己打自己嘴巴，緩急輕重不分。「安心出行」拖拉數月才強制推行，這個政府真的教人「安心不能」！