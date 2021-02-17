殖民主義有兩種，舊的是19世紀的例子，直接佔領，直接統治，統治的目的為攫取殖民地的資源。新的是舊殖民地獨立了，轉而為以文化思想的間接統治，也為的是控制獨立後的殖民地來繼續保障在當地的利益。由於不是直接統治，控制更為隱秘，也多用代理人和宗主國的非政府中人用不同的民間渠道來實現。

在香港回歸之前，香港是不折不扣的英國殖民地。政府並不民選，且有濃厚的種族主義歧視。英國甚至派遣幾千英國人在政府內外任職，直接統治，不容華人插手。

回歸後，香港不再是英國的殖民地，可是《基本法》作了不少妥協，殖民地的體制不少因素還繼續保留。香港實行普通法，卻沒有採用其他前英國殖民地的改革，例如新加坡。

普通法仍以英國案例為主，也不試圖與內地大陸法銜接。香港終審權從英國轉移香港，美其名是香港自治，卻因司法不獨立，致英國法官、英國體制仍在干預，中國只能用人大釋法來抵禦。但司法制度重用英籍法官、法律人才，包括教育培訓，都還是英國勢力在主宰。

司法和法律體系缺乏香港自治，變成英國勢力在自治。今次大律師公會主席選上英國自由民主黨成員，英國現任地方議員更明顯突出香港律師體系裏的英國力量。且再不是由英籍華人作為代理，中英關係惡化，英國人要赤膊上陣了。

香港管治，司法體系是關鍵。可政府內外，還是英國人掌控的體制，單憑人大釋法的最後把關，即使加上國安法，仍有着眾多的漏洞，未必足以保障國家安全，香港的法治。且法律界的教育還是牢牢掌握在英國勢力手裏，怎樣防止司法體系的新殖民主義的侵害呢？

司法以外，香港最關鍵的產業部門是金融。金管局受制於美國，證券部門近年的改革是排斥本地中小企業，促成美國為首的跨國金融集團進行壟斷。金融教育也全然是美國一套，少有反思與監控，金融科技創新實質上加強美國的集中壟斷，竟成政府發展重心。即使近年中資上市回歸，中資參與增加，它們的從業人經驗、取向還是美國一套，沒有中國金融與經濟安全的考慮。香港金融中心用的錢是中國內地的錢，左右管理的卻是美國體系。最近連聯交所總裁也要用美國投行的高管，美國人也直接介入，香港金融怎樣可以本地化、中國化呢？

國際化不是多元國際化而只是要美國化，香港的金融中心難保又是美國新殖民主義下的囊中物？