香港終審法院判決律政司上訴得直，國安重犯黎智英不獲保釋，繼續關押。

這一判決意義頗大，一是避免一場憲制危機，如果律政司敗訴，如果終審法院判決用香港普通法「刑事保釋」的規定挑戰《港區國安法》成功，黎智英獲保釋，那就是香港「地方司法」推翻全國性司法權威，香港終審法院將犯下「顛覆性的錯誤」。對此，中央和「一國」是絕不能允許的，屆時，不僅全國人大常委會要介入糾錯，而且在「一國兩制」下中央授權香港的「司法終審權」，以及是否還需要設立終審法院都要重新考慮。

二是經過這宗「國安重案」的反覆折騰，對香港司法體系和人員乃是很好的「國安教育」。《港區國安法》有規定要展開「國安教育」，這樣的教育對學校、社會團體、媒體、網絡等要「加強宣傳、指導、監督和管理」，提高香港居民的國家安全意識和守法意識。身為司法中人更要接受這樣的「國安教育」，更應在工作中、在辦案中實現國家安全的自我教育，培養國家意識。須知在國家安全層面，香港是沒有甚麼「司法獨立」可言的。

97後，香港司法中人最大的問題，是沒有認識到或相當抗拒香港已經回歸中國，香港的憲制地位已發生了根本轉變，香港是中國的特別行政區，他們的工作必須以中國的憲制和司法為尊，他們必須效忠中華人民共和國，維護國家利益。

然而，香港司法中的多數人，是沒有做到這些的，有人甚至無視這些，抗拒這些，更為狂妄自大者還利用香港「司法獨立」，利用掌握的司法權力，利用香港實施普通法和內地實施成文法的不同之處，多次挑戰全國人大常委會的釋法和決定，挑戰國家司法權威，把自己凌駕在國家之上。對《港區國安法》的頒布，他們更是牴觸，當成「動了他們的蛋糕」，壞了他們為反對派提供保護傘的「好事」。

然而，他們低估了國家落實國安法的決心，幾場「較量」下來，已讓他們受到了教育和教訓。