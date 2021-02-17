加拿大最近拉攏美國等數十個國家簽署一份名為《反對在國與國關係中任意拘押宣言》，聲稱反對任何國家將拘押外國公民當作外交籌碼。雖然沒有指名具體國家，但明眼人都知道主要是針對中國。加拿大此舉不僅令人再次見識了西方的雙重標準，也令人再次見識了西方的賊喊捉賊。

哪個國家任意拘押外國公民？加拿大正是始作俑者。華為高層孟晚舟並沒有觸犯加國任何法律，卻已被拘押逾兩年之久，這豈止是將外國公民當作外交籌碼，簡直是粗暴踐踏人權。中國以其人之道還治其身，拘押兩名涉嫌危害中國國家安全的加國公民，有何不可？加拿大當局自稱司法獨立，其實他們唯美國之命是從，甘願充當鷹犬，連國家主權也無法獨立，何來司法獨立？他們無理拘捕並羞辱中國公民，反而指摘中國任意拘押該國公民，可謂無恥到了極點。

最好笑的是，美國國務卿布林肯慷慨陳詞，聲稱國與國關係中的任意拘押是一個嚴重問題，這是完全不可接受的，這已經被國際人權公約所禁止云云。老美勝在臉皮夠厚，公然顛倒是非也不怕被人恥笑。實際上，美國從來不守國際規則和道義，任意拘押外國公民只是小兒科，任意對其他國家進行長臂管轄，想打誰就打誰，早已習以為常。

這就是西方的強盜邏輯，他們做甚麼都是對，中國做甚麼都是錯。若是在過去，中國也許會逆來順受，唾面自乾，但今時不同往日，中國已非吳下阿蒙，加拿大企圖拉幫結夥集體施壓，只能弄巧成拙，他們愈是高調，中方反制措施勢必愈強烈。「人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。」這是中國的立場，也是大國的尊嚴，加拿大先撩者賤，要怪只能怪自己。加拿大駐美大使曾經抱怨，美國尋求拘捕孟晚舟，但代價就由加國及其公民承擔。這正是作為美國鷹犬的悲哀，一切身不由己，只能任人擺布。