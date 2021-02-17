得道多助，失道寡助，從古至今流傳，當然大有其道理。大漢奸黎智英多行不義，惡貫滿盈，時辰到，官司纏身，鋃鐺入冊，臨老孤獨過年，而且頭頭碰着黑。

黎涉及前年8‧18反修例「流水式集會」非法集結案，與另外8名泛民人士被檢控，案件於昨天在西九龍法院開審，本來找了資深大狀余若薇作辯護律師，怎料臨上庭前數天，香港電台一名髮型師確診新冠病毒，該髮型師負責的一個節目，余若薇有出席，被列為密切接觸者，須到酒店隔離，故此未能代表漢奸黎打官司，需臨急換人，自然會影響案件準備，未上庭已經打窒氣勢，出師不利，新年流流絕對不是「好兆頭」。

9名被告其中區諾軒及梁耀忠已認罪，而其餘7名被告包括黎智英都否認控罪。代表李柱銘和何俊仁的律師昨日才向法庭表示，有一份專家報告尚未取得，不能開案，雖被法官質疑辯方之前從沒有提出會呈交專家報告，但最終昨日如辯方所願，未能展開審訊。而本周四黎智英將就其他案件申請保釋，黎智英的新代表律師申請把周四的審訊日擱置，法官則建議當日播放現場錄影片段，未有浪費審訊日期。

香港法庭案件積壓嚴重，如果人人像這宗案件辯方臨開庭提出押後要求，恐怕排隊上庭慘過等上車輪候公屋。

黎智英有份的案件，不知怎地總是特別多阻滯多古怪，像2017年黎在維園六四集會刑恐東方報業集團記者案，有圖有片有人證，檢控拖了兩年半，上庭後表證成立卻判黎無罪釋放，律政司拖到最後限期才上訴，而到現在還未有定下審訊日子，如果不了了之，就正中某些人下懷。

司法改革不是喊口號，法治就是要伸張正義，奸邪伏法，牛年伊始，希望司法部門能捍衞法治，別要讓牛鬼蛇神得逞。