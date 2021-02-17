中美元首通話，尚算客氣，基本上只在大原則上，各自表述，有共識，也有分歧，但還不算有爭拗。兩大元首枱面上的平靜，是否代表實際上的風平浪靜？還是兩位元首客氣的通話，台前幕後已有人在動手動腳？甚或此通話是有人精心製作，一步一步搭出來的台階？

美國是主動、積極和有部署。拜登上任後在1月23日與英國首相通話，接着加、法、日、南韓，期間被媒體問到會否與中國領導人通話？拜登答案是「看時機吧」！拜登於26日與美國宿敵俄羅斯總統普京通話後，仍不願意說準備與中方通話。這個台階是想造成「唔話你知，等你心思思」。第二個台階是在未公布兩元首通話前，由國務卿布林肯與楊潔篪打頭陣，此招一來是看你中國急不急，會否渴求通話，二來是摸摸底，雙方分歧去到哪。兩大高手過招，從兩國公布分析，筆者結論是直接，彼此不客氣，不相同的和分歧，在各自的公布都表達出來。

對此，中國由始至終都是冷靜和平常心。一、拜登上任，中國領導人差不多是最遲一位國家元首向拜登祝賀。二、對與拜登的對話，從不回應，冷對待。中美雙方各出「兩招」，誰高？元首通話，美方訊息是：符合美國和盟友利益的可合作，會聯同有相同民主和自由價值觀盟友和夥伴捍衞利益。中方訊息是涉港、涉台、涉疆等事務是中國內政，不容外國干預。其次是合則兩利，對抗必釀成全球災難。

通話的另一面是較勁。就在拜登上任後，美國海軍神盾驅逐艦麥凱恩號通過台灣海峽，3個航母戰鬥群部署駛往亞太及南海，而有消息指英法亦將派出艦隊會合，明顯是針對中國。中方則增加軍機數目和次數飛越台灣海峽中線，亦準備派出航母應對。另邊廂美國已組成五眼聯盟，並強化「四方（美日澳印）安全對話」機制，游說歐洲等盟友籌組「民主國家聯盟」抗衡中國。而中國則趕在拜登上任前，與東盟及日韓澳紐簽署RCEP，與歐盟簽署《中歐投資協定》。美國欲挾民主自由國家配以艦隊，大軍壓境。中國則以曾被美國欺凌的新興國家和有異心民主自由國家抗衡，鹿死誰手？

尚幸中國領導人的態度是「避免衝突，不怕衝突」。而拜登則表示「中美需要的不是衝突，中國是美方最嚴峻競爭對手，在合乎利益情況下，可與華合作」。大國之間的「傾傾砌砌」，非大眾所知曉和明白，現時中美鬥爭，全球疫情和經濟不景，各國有自己利益而各懷鬼胎，此時香港角色卻正可湧現而出。（二之二完）