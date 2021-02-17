今個新春因為沒有晚市堂食，食肆紛紛推出外賣盆菜搶客，黃店也不例外。不過黃人出名冇腦，黃店出名無良，結果不問可知，又搞出無良黃店呃冇腦黃人鬧劇。話說一間黃店接下「海量」年三十晚盆菜訂單，每個索價近千元，詎料竟然貨不對辦甚至潛水失蹤。

據悉黃色水魚分四批，第一批仍能收到盆菜，但分量大縮水，盆菜變成巴掌般大；第二批也收到貨，但存放不當已變酸變臭；第三批收到的貨，則由鮑魚鴨掌變成廉價的魚蛋燒賣，衰過車仔麵；第四批最慘，連車仔麵盆菜也收不到。事件仍在網上發酵，該黃店諉過外判供應商預備不足，外判供應商則諉過送貨司機坐地起價。一餐好端端的團年飯淪落到如此地步，親友黑面可想而知，看得筆者發噱，堪稱好笑過周星馳電影。

早在一年多前，黃人猛力鼓吹黃色經濟圈，筆者已斷言只是一個笑話，當日還曾在本欄撰文，結果被黃人放在討論區揶揄：「藍絲好驚喎，證明我們做對了」。到了今日，黃色經濟圈的笑話層出不窮，手足鬩牆有之，篤灰內訌有之，憤而退出黃圈又有之，至於做不下去結業者更是不計其數。做生意本應廣納四方客，不分顏色通殺才是，偏偏黃人就是冇腦，凡事以政治立場先行，以為塘水滾塘魚足以支撐，當然慘淡收場。

再說，黃圈經濟最大的致命傷，乃是黃人過於高估自己的道德操守，以為凡黃必好，凡黃必有良知，卻不知貪婪乃是人的本性，一講到錢，手足也無情講。筆者奉勸那班被人當成水魚呃錢的黃人千萬別報海關、食環署、消費者委員會，更不要報警，皆因這些都是「暴政」的一部分，非解散不可，自己私了算，千萬別指望「暴政」幫忙出頭討公道。更何況，黃圈經濟賣的正是一種超凡入聖的理念，「食理念」足以食飽飽，只要一邊吃一邊堅信煲底見，盆菜又酸又臭又縮水算甚麼！