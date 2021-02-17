依帝王心術而論，比較美國兩任總統特朗普和拜登，後者深諳沉潛之道，他若然有心要算計中國，該是一個更加難纏的對手。然而，拜登真會跟中國作對嗎？我看未必，雙方競爭是會有，說是作對則言重了。

其實，跨過2020年，世界局勢大抵已底定，中美兩國誰也勝不了誰，往後的天下該是雙峰並峙，各領風騷。終究還是中國前總理朱鎔基講得對，他說：「中美關係好又好不到哪裏去，壞也壞不到哪裏去。」

特朗普治下的4年，該是美國最後一次旗幟鮮明地嘗試將中國扳下去，如今試過了，卻不見得成功，此後山姆大叔應會接受現實，好好跟中國齊頭並進，兩國之間暗鬥會不輟，但想局部將對方殲滅的打法，將不復存在。情形就像商業世界的蘋果對三星，阿里巴巴對騰訊，兩邊究竟誰強誰弱，很難一言以斷，甚至是一個沒有意義的話題。

蘋果大概不會想要打倒三星，而美國試圖全面遏制中國，也是徒勞。美國掀起對華貿易戰，一打接近3年，檢點下來，是誰勝了？較公允的說法，該互有勝負，如勉強要分強弱，則恐怕美利堅還得輸半招。

回顧過去一年，中國對美的貿易順差進一步擴大，中國經濟是正增長，美國則是負增長，特朗普視之為眼中釘的中國企業華為，據說去年盈利反倒能增長一成。所以嘛，就連現任美國副總統賀錦麗也親口承認，美中貿易戰，美國是戰敗的一方。中國大國崛起的勢頭不可逆轉，美國早已錯過了扼殺中國的機會，及後的日子，山姆大叔只能安然接受一個跟他一般高大的朋友。農曆年三十晚，是中國人表示和合、團圓的日子，拜登上任後首次與中國領導人通話，就選在這一天，而且還順道向中國人拜年。在在的訊息都顯示，拜登是求和而來，以此觀之，中美關係還能壞到哪裏去？