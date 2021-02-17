有人說，新冠肺炎肆虐下，人們重新思考「健康的價值」。健康、環保、運動成為社會的共識，防患於未然嘅健康意識也迅速被普及。2020年，世界衞生組織（WHO）發布了疫情後嘅健康飲食指引，其發言人指出，後疫情時代嘅健康飲食非常重要，我們喝的東西、吃的食物，會影響身體對病毒感染嘅預防、抵抗和恢復能力。

吾人從不少媒體上，都經常看到不少推介健康產品嘅廣告，告訴你食咗該產品後，抵抗力立即倍增；有些則令你雙目回復明亮；有些令你頭腦清醒之類。老朽相信這確是一門大生意。據報中國目前是全球第二大健康產業市場，統計數據顯示，中國健康產業嘅市場規模已逾一萬億美元；有諮詢公司甚至預測，未來5年，中國醫療健康市場嘅總體規模將達約1.7萬億美元。

中國工程院院士鍾南山認為，人類最好嘅醫生是免疫力，強大嘅免疫系統才是對抗病毒嘅根本。看來，提升免疫力嘅藥物應成為推銷嘅主流。瑞典史學家約翰•諾伯格在其新著指出：2020年是人類史上面對瘟疫大流行最好的一年。

諾伯格嘅理由係：如果新冠肺炎疫情發生於15年前，信使核糖核酸（mRNA）科技尚未出現，當然就不會有使用此項科技嘅疫苗；1990年前互聯網不普及，1976年前沒有基因排序，呼吸器也是1950年後才問世。諾伯格認為如果人類沒有這些科技輔助，後果不堪設想。

如今，接種疫苗成為戰勝此種病毒嘅曙光。最先接種疫苗嘅英國，據悉逾千萬人接種後見成效，自年初高峰以來，病例已有下降趨勢。之不過，亦先後有多個國家傳出接種疫苗後出現副作用及死亡個案，令人擔心疫苗安全性。本港料最快3月初接種疫苗，不過當局解說不足，不少市民仍舉棋不定，打抑或不打，有賴政府更積極宣傳並給予更多接種誘因。