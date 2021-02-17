因應本地疫情嚴峻，教育局再宣布，農曆新年後全港中小幼全校最多三分之一學生可以回校上課，半日面授。如學校能安排全體教職員定期每兩周進行檢測，即有機會申請全校復課，但仍以半天面授課堂為限。教育局局長還補充說，安排全體教職員定期檢測屬於自願性質，並非以此作為威脅學校全校復課的條件。

其實這個全體教職員是否自願檢測的說法很矛盾，如果教育局關心學校的防疫安全，希望保障學校不出現師生間交互感染，最佳策略當然是要求全校師生都定期檢測，證明陰性才准許進入學校，斷絕個別學生或教職員在外面受感染後，把病毒帶回學校，傳播開去成為龐大感染群組。但是，照現時教育局政策，檢測證明個人健康純屬自願，有些老師接受檢測，有些不知因甚麼個人理由拒絕，結果仍可能有受到感染的教師和學生進入學校，照常交往，又怎可能對學校的師生健康作出有效保障？現時這種鬆散管理，不用檢測，容許三分之一學生回校面對面授課，豈不是把學校向病毒開放，化作傳播疫症的溫床？教育局到底是否為學校師生的健康抗疫着想？

至於要求全體教職員定期檢測，容許學校申請全校復課，也是同樣荒謬。教職員定期檢測，證明零感染，學生又如何？為何不是同樣要求全校學生先接受檢測，證明健康？難道病毒懂得避開學生？只要有學生受感染，便可能把病毒帶回學校，隨時在校內廣泛傳播，變成動輒幾百人到千人的疫校。單是老師檢測，學生不用，怎可能保證是否有人感染，帶病毒回校傳播開去？

當香港還在糾纏於教職員檢測到底是自願與否的問題時，深圳發了通知：「各學校（幼稚園）全體師生員工須進行健康訊息申報，符合條件才可以返校」，乾淨利落，清清楚楚，哪有香港教育局般窩囊廢？