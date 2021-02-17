之前曾經撰文關於「安心出行」，希望政府能認真推動全民使用應用程式，以作為追蹤感染患者的重要手段。可惜，當局仍停留於自願性參與的思維，致使成效是「有目共睹」的「低下」，反映有必要局部地引入強制措施，使到程式真正成為市民「安心出行」的工具。

衞生部門於上周曾表示，目前未有成功透過「安心出行」追蹤到確診的個案，而只有少於20名確診者有安裝及使用應用程式。衞生部門補充，大部分確診者只是安裝程式，但卻沒有恒常地記錄出行的狀況。事實上，當周遭的人士皆沒有使用「安心出行」時，有意願記錄的人士可能礙於環境壓力亦會擱置使用，故當局不得不採取強制措施加強應用程式的效率。

經過數月以來的推行，當局才於前陣子向自家的公務員發出指引，「強烈建議」各職系的員工使用應用程式，實在令人費解。作為公務員，理應是社會各界應對政府政策的榜樣。若然連身在政府的公務員亦不積極使用應用程式的話，又如何鼓勵社會大眾接受相關的政策呢？在「律己以嚴」的原則下，公務員部門是否應該考慮將使用「安心出行」一事納為團隊紀律的一部分？

我們亦留意到，政府規定所有政府員工及市民進出政府大樓及辦公室前，皆需使用「安心出行」進行記錄，但卻定於3月1日才全面落實。當然，許多社會政策皆不能「一刀切」，但在防疫的難關面前實在不能有所鬆懈。在不少市民眼中看來，政府至少應將界線推早至農曆新年假期後復工的時段，讓大部分僱員利用假期的時間熟習程式，亦能反映當局辦事的效率及決心。

另外，政府將決定所有食肆均需要求顧客使用「安心出行」，或需保留其進入處所範圍的紀錄，但有餐飲業代表卻擔心會增加前線員工與食客之間的衝突。不過，回顧當局針對食肆的防疫政策，包括口罩令、限桌令、限堂食令等，相信「安心出行」不會是最難處理的措施。每當新的限令出台時，大部分市民均會依例習慣跟從，亦甚少會有難為店員的舉動，故實在不需過分揣測市民對「安心出行」的反應。

至於政府在執法方面，即可運用過往多種限令的經驗，於政策初期以勸喻方式讓食肆熟習規例，隨後亦可利用隨機巡查的方式進行檢控，以加強政策對違例者的阻嚇性。食衞局表示，未遵守相關規例的處所會被勒令停業3至14天不等，視乎其違反情節及防疫的需要而定。當然，同樣也是老生常談但異常重要的邏輯，就是當局應加緊宣傳及教導市民使用「安心出行」，同時亦需釋除公眾對應用程式有關個人資料安全的疑慮。

的確，香港現時的疫情可謂審慎樂觀，但始終要接近「清零」才能有條件形成氣泡經濟，逐步恢復日常生活及跨境往返出行。李白有詩云：「蜀道之難，難於上青天」，而當我們看到境外地區追蹤程式的成效，推行上亦非是蜀道之難，就會發現最終也只是關乎港府的決心及其配套。