功夫茶：東鐵信號頻誤判　認衰卻恐黐膠線

天生我才必有用，一日醉飲三百杯！大詩人李白「醉話有失」可以原諒，「難得糊塗」尋且是一種生活哲學！之不過，現實生活中，有啲嘢就不容有失，必須精準到位，否則一次意外，車毀人亡，咁就大大鑊！

呢，東網早前率先揭露港鐵東鐵線新信號系統，喺短短9日內，出現近20次誤判有列車衝燈嘅「甩轆」事件。喂！喺啟動新信號系統前，港鐵高層就誓神劈願話已解決「入錯線」同埋「假衝燈」問題，依家卻頻頻出錯，又爆出「交叉燈」無啦啦亮起，要緊急煞車！阿哥，死得人㗎！豈可兒戲？

大家都知道，港鐵每日載客量驚人，每日有逾580萬人次搭佢，講真，無論邊條線嘅信號都要認真對待，人命關天，容不得絲毫出錯！港鐵宣傳就認屎認屁，又話「希望每位乘客都可享受快樂又舒適的旅程」！可惜，港鐵服務，近排經常喺繁忙時間冧檔誤時，4線齊冧都試過，搞到乘客返工好不狼狽，仲享受乜鬼「快樂舒適旅程」吖！「快落徬徨」上班路就一年總有好幾次！這陷阱，這陷阱，偏我遇上！

嗱！東網記者為查明真相，向港鐵連番追問3日後，港鐵不認不認終須認衰，指為配合港鐵沙中線下東鐵線延伸過海，港鐵擬更換東鐵線新信號系統，並加入新嘅南韓製9卡列車與原有12卡列車作「混合跑」。東網喺14日已經揭發東鐵新信號系統啟用至今頻頻出錯，直至尋日港鐵先死死地氣出來解畫，指舊信號系統喺羅湖貨場、上水側線及何東樓車廠等地冇配置相類警號，新系統嘅相關配置和程序亦需要磨合及調校配合運作需要，喺相關路段嘅操作安排管控措施後，系統出現列車越過停車信號燈嘅不需要警號次數於近日已減少喎。

大佬吖！一個新信號系統，點可以好似男女之間喺度談戀愛，又磨合又調校配合，仲話「甩轆」如入錯線、衝假燈已「減少」云云！其實一次也不能錯，男女間嘅談情說愛點磨合冇問題，即使不適合，頂多分手要狠！而新信號系統又磨合唔掂，一次出錯，關乎人命吖！再「調校」話不適合已經太遲了！嗱！鐵路車務員工協會副主席直斥港鐵「運作未順就攞出嚟用」，猶如將乘客當作白老鼠，真係一語中的！

仲有啊，工會又指出，港鐵對於此系統一邊試行一邊改，而點為之最終版本都唔知，車長如履薄冰，日日焗住係咁用，衝燈出事就硬食！仲話有建議車長可於駕車時拍下燈號作記錄，以證清白！好心用吓個腦啦！一心二用，又揸車又拍片，想唔「黐膠線」都難矣！