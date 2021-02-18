神州觀察：藉宣言施壓北京　加拿大賊喊捉賊

正當中國科企華為在就太子女孟晚舟被指誤導滙豐銀行，涉嫌在與伊朗的交易中干犯欺詐罪進行抗爭，並向英國高等法院入稟申請查閱相關關鍵文件之際，加拿大政府日前牽頭發起一項旨在反對部分國家任意拘押外國公民當外交談判籌碼的國際宣言，並獲美歐等數十國支持。眾所周知，孟晚舟至今已被加國拘押逾兩年，按華為及中國政府的一貫立場，此案乃一宗徹頭徹尾的政治操弄，始作俑者是美國，加國則屬幫兇，此時對方卻搞出這麽一齣鬧劇，在北京看來，無異賊喊捉賊。

當然，加國政府也說了，宣言並非針對任何國家，若真如此，倒也沒問題，且該倡議完全值得包括中國在內的所有國家支持；只是明眼人都看得出，此舉就是針對中國，因為當初就在孟晚舟被捕不久，北京當局亦逮捕了兩名加國在華人員，分別是前外交官康明凱和商人斯派佛，並被外界解讀為北京的報復行為。美加等國官員亦在明裏暗裏造輿論帶方向，將問題向中國身上引，譬如新任美國國務卿布林肯就在暗批中國的做法不可接受；更有加國官員稱欲藉宣言向北京施壓，迫使中方盡快釋放上述同樣被囚禁超過兩年的加人。

尤其讓北京不爽的是，明明是加拿大受美國指使，非法扣押中國公民在先，如今還好意思假裝受害者，鼓動別國發起所謂國際宣言，叫別人不要隨意扣押外國人作為外交談判籌碼，一副正氣凜然模樣，實則賊喊捉賊。問題更在於，孟晚舟案疑點重重，各方各執一詞，日前華為更向英國入稟尋求滙豐銀行的內部紀錄，看當初到底是誰在做虛假誤導，爭取早日還孟以清白。在華為與北京看來，加拿大就是美國打壓中國的幫兇，一早就該無條件放人，加國政府卻一再堅稱自己是秉持司法獨立與公正抓人，等於是公說公有理、婆說婆有理，到頭來只怕又是各說各話，難有結果。

那麽同樣地，在中國「任意扣押」加國公民問題上，中方也堅稱是秉公執法，絕不存在報復之舉，加方可否接受？或者說，加方不接受又能如何？相關事件已經折騰兩年多，中加兩國政府亦就自家公民遭對方「任意扣押」循外交途徑交涉許久，及以其他手段互相施壓，包括加國本次發動的造勢宣傳戰，又能起到多大施壓效果？所謂解鈴還須繫鈴人，不如來些「務實外交」化解矛盾為好。

國與國之間本來就攙雜着各種政治外交關係，尤其彼此關係不暢，或出現敵視排斥狀態時，政治籌碼自然不可或缺，只是國際交往亦需有被普遍認同接受的公共法則，而非由某些小圈子自己制訂，甚至奉行雙重標準，以無理加霸凌方式行事，豈能不亂套？