世界視線：調查暴亂真相　恐淪兩黨政爭

一波未平一波又起。儘管美國前總統特朗普逃過被國會第二度彈劾的命運，但民主、共和兩黨均有聲音呼籲，徹查國會山莊上月6日遭暴力衝擊事件。民主黨籍眾議院議長佩洛西日前表示，國會將參考當年「911」恐襲的調查，成立外部獨立委員會，調查暴亂起因和真相。

對於獨立委員會能否查出令各方信服的真相，人們實在難以樂觀。首先「911」恐襲和「106」國會山莊暴亂，性質截然不同。前者屬於「敵我矛盾」，後者則是「人民內部矛盾」。面對外敵入侵，美國人還比較容易同仇敵愾，槍口一致對外（911後小布殊的民望曾超過八成）；但當「自己人打自己人」，彼此間卻容易把對方當成不共戴天的仇人。

君不見，拜登和特朗普的這場選戰，支持者互相稱對方為「民主自由的最大敵人」，壓根兒沒有妥協空間，所謂「尋求真相」，談何容易。當然，你可以說「暴力衝擊國會，參與者必須繩之以法」是3億多美國人的最大公約數（就連特朗普也公開說過類似的話），但如果滿足於這個「阿媽是女人」的「結論」，還用得着大費周章成立獨立委員會嗎？

委員會成立的「時機」，也難免給人一種「黨爭」的印象。試想像如果佩洛西在「106」後就提議成立跨黨派獨立委員會，而放棄國會二度彈劾總統的路子，說服力還可能強一點。如今國會判特氏煽動暴亂「罪名不成立」，佩洛西才建議成立委員會，難逃「輸打贏要」之譏。佩洛西強調，成立委員會是要了解騷亂背後的「深層原因」，跟特朗普「完全沒有關係」，但由一位總統在讀國情咨文時當眾撕毀講稿的議長講出這番話，誰會相信？更何況，部分共和黨籍議員被指在暴亂當日充當「帶路黨」，他們會同意進行調查嗎？

當然，特朗普也不是甚麼好人。可以想像，除非委員會具備法定權力，否則特朗普肯定會一邊拒絕接受調查，一邊批評調查結果「欠公信力」。如此的所謂委員會，除了再一次向世人暴露國家的醜陋面目， 還有甚麼意義？