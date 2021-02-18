俄羅斯和歐盟的緊張關係最近急速升溫，俄外長和克里姆林宮發言人表示，假如歐盟對俄羅斯的制裁危及到國家經濟，特別是危及到最敏感的領域，俄與歐盟不排除斷絕外交關係。俄外長說，我們需要為此作好準備，如果你想要和平，就要準備戰爭。

此次俄歐關係緊張，源於俄當局抓捕了西方支持的反對派領袖，反對派發動大規模示威，歐盟遂對俄經濟制裁，之後俄羅斯和歐盟的德國、波蘭、瑞典互逐外交官。單看這個架勢，俄歐關係比特朗普發動對華貿易戰的中美關係還緊張。

事實上，俄歐的新仇舊恨比中美深得多，眼下這點緊張態勢不算甚麼。放在當下「大國競爭」、「主要經濟體競爭」、「世界百年大變局」之下，這些新仇舊恨都要順勢調整，都不可能一方壓倒另一方，雙方的實力有差異，某些方面甚至很大，但都不足以靠優勢取勝，較量的結果主要取決於自身的意志和謀略，取決於自身力量的凝聚、團結和發揮。

俄歐博弈還會牽扯到美國與中國。以俄而言，對手是歐盟和美國；以歐盟而言，對手是俄國，幫手是美國；以美而言，俄國和中國都是對手，歐盟是幫手；以中國而言，美國是對手，歐盟是合作利益大於所謂「分歧」的生意客。

可見，俄國和美國分別有兩個對手，中國和歐盟只有一個對手。比較而言，俄羅斯的處境最為艱難，無論是美國還是歐盟，任何一方的實力都遠大於它，何況加起來對付它。

這樣的局面，在前蘇聯時就如此，在武力威脅、「和平演變」雙重壓力下，蘇共犯了「顛覆性錯誤」，犯下了盲信老美和西方「普世價值」的錯誤，國家變色，分裂瓦解，社會主義的東歐陣營崩潰，加入了反俄羅斯的歐盟和北約軍事組織。現在歐盟和老美又在使用當年那一套顛覆俄羅斯。

然而，死過一回的俄羅斯已經「浴火重生」，吸取了教訓後，面對「強敵」，十分強硬而淡定也。