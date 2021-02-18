美國民調機構最新調查顯示，高達62%美國民眾認為民主、共和兩黨表現差劣，需要建立第3個新的主要政黨，創下2003年有類似調查以來比例最高的一次。這個結果並不令人意外，許多美國人對兩黨輪流執政愈來愈不滿，認為這種已實行100多年的政治制度早已不合時宜，政客們只能代表財團利益，不能代表大部分民眾利益。特別是特朗普治下4年，兩黨惡鬥加劇，為了各自利益互相撕咬，哪管民生疾苦，哪管洪水滔天。

然而，民眾不滿歸不滿，他們根本無法改變任何事情。表面上每個美國公民都有一張選票，可以自由選擇，實際上單一選民對整體局勢毫無影響，他們只能在兩黨之間選一個，不管誰當選都一樣，白宮主人不過是財團代理人。正如英國哲學家Herbert Spencer指出：「即使每幾年就能自己選一個新主人，奴隸還是奴隸。」這就是美式民主的虛偽本質。

數字可以說明一切。美國社會最富有的1%人口，擁有全國近50%財富，這個階層互相交織疊合，形成利益共同體，牢牢控制美國政治、經濟與社會權力心臟。美式民主因此成典型金權政治，所有政客都是財團代理人，上台時為金主服務，下台後收取延後利益，當中不知有多少見不得光的交易。尤其是政治捐獻不設上限，更為金權交易和官商勾結大開方便之門。難怪美國選舉愈來愈充滿銅臭味道，政客只要跟金主打好交道就可以，不必在乎選民看法；也難怪美國政府一向急財閥所急，民眾利益放在次要位置。

顯而易見，精英階層的利益固化和金權政治的強大阻力，不僅使美式民主失去自我改革的能力，也使美國政壇徹底淪為小圈子遊戲。在這種情況下，無論是繼續兩黨輪流執政，或是建立第3個新的主要政黨，分別都不大。香港黃絲們將美式民主吹得天花亂墜，只能說明他們太天真。