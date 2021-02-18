周初連續兩日確診只是單位數，政府有條件放寬抗疫禁令，今日年初七起，食肆放寬至4人一枱、晚市堂食延長至晚上10時，而部分健身中心、美容院、按摩院、表演場所、電影院、博物館、桌球館及遊戲機中心卒之可以復業，但酒吧、卡拉OK、浴室、派對房間及夜場仍然要關門。這幾個行業當然叫苦連天，為何被針對性處理？難道覺得病毒特別喜歡蒲吧及唱卡拉OK？

放寬禁令另外一點具爭議的是把「安心出行」手機應用程式列為鬆綁條件，有關場所需保證顧客進入前使用「安心出行」記錄行蹤，又或登記個人資料。政府把防疫責任轉移到商戶上，執行上隨時引起爭執。而「安心出行」在去年11月初推出，一直被投閒置散，為何現在才變成關鍵門檻？假若可以早點實施，聖誕新年春節黃金檔期足夠商戶回氣，現在一節淡三墟，生意也追不回。放寬限制來得太遲，商戶無奈苦笑。

疫情預計完全消失的機會率不大，香港人要學習與病毒共存，相信以後「安心出行」程式會有一段時間成為必需品，政府賴以追蹤疫患行蹤，公共場所及店舖以至政府大樓都要掃二維碼才可以進入，香港終於名副其實是「掃」碼港。

政府下一步棋子看來應該是以接種疫苗作為境內出行甚至出入境的先決條件，特別是市民普遍對疫苗採取觀望態度，除非添加誘因，否則初期恐怕反應冷淡，浪費疫苗。然而強制打疫苗，反響太大，不到最後關頭，政府不會出這招。

本港昨日確診數字反彈至雙位數，顯示疫情仍然反覆，專家指，農曆新年假期可能令數據有滯後，過年期間聚會及拜年頻繁，須審視未來14日疫情有否反彈，若連續一星期出現不尋常急升趨勢，政府須調整社交距離措施，意味着商戶一兩星期後有機會打回原形，現在「安心」得太早。