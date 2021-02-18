香港是一個非常獨特的地方。二戰前是小漁港，縱使清朝割讓予英國，基本上內地人與港人都是出入自由，無甚阻隔。1925年省港大罷工，有25萬香港工人返回內地支援內地工人，而內地工人亦曾封鎖香港，不讓香港貨物進出。當時可以說是「兩地一制」。

1949年新中國成立，解放軍南下至深圳河。但當時中央下達指令，解放軍不得越過深圳河。從這時起香港在中國領土上，開始實行英國管治的另一制（內地是社會主義制）。1951年1月30日廣東省人民政府頒布《關於沿海旅客進出入國境的布告》，2月15日開始，內地人被限制來港，而香港人須有通行證才可返入內地。內地與香港界限分明，而香港可以說，在中央的指令下，是容讓在中國國土內有「第二制」。

同期沿岸省市，如上海、廈門、廣東等，不少中上層人士及國民黨士兵和支持者逃到香港，使香港人囗倍增，外來人比香港原居民不止多三幾倍。這些人都是香港人。敢問這些人愛新中國嗎？這些人愛英國嗎？筆者夠膽說：都不。來到香港的，除了部分應國民黨號召，隨時反攻大陸（蔣經國之後，已少提出），絕大部分港人是避難，只要有棲身地，兩餐一宿，於願足矣！

奇迹地，這小漁港和逃難者無甚資源，卻運用中西鬥爭環境，經過上世紀50至70年代，成為金融中心、國際都市、耀眼悅目的東方之珠。1978年中國改革開放，香港更是貢獻不少。80年代香港GDP佔全中國約三分一。香港在中西鬥爭中開拓實業，賺取做「中間人」的錢，賺中國的錢，賺西方國家的錢。這算是香港人「醒目」。期間中國和英國都無意在這尷尬之地宣傳愛國思想。這時候問香港人：你是甚麼人？筆者估計大部分年輕人都說香港人。當然不論年輕人或上一輩人絕無想過要顛覆中國，會搞港獨。

50至70年代，內地民生困難絕頂，香港人雖然連自己也吃不飽、穿不暖，都不斷寄生活必需品支援內地親友。90年代，每逢內地天災人禍，以至興建學校，香港人從不吝嗇，慷慨解囊。捐贈內地，香港是全球最多次數、最高款額地方。但若以內地人的情操、方式和表達甚麼是愛國，離開國家管理150多年，一定不一樣。無論如何，當日中央指令，解放軍不過河，香港的第二制，對香港、中國甚至全球都有積極、進步和發展意義。1983年中英談判，84年簽署《中英聯合聲明》。法理上香港「兩制」可以延續，但成功與否，首要是看香港人的政治智慧，其次同樣重要的，是中美鬥爭對兩制的衝擊，所造成的結果！（三之一）